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CHP Grup Toplantısı - Son Dakika

CHP Grup Toplantısı

19.10.2021 22:50

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuda sözleşmeli çalışanlarla ilgili olarak, "Normal bir devlet memurunun sahip olduğu eğitime sahipler, aynı eğitimi görüyorlar.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuda sözleşmeli çalışanlarla ilgili olarak, "Normal bir devlet memurunun sahip olduğu eğitime sahipler, aynı eğitimi görüyorlar. Aynı iş yerinde beraber çalışıyorlar ama kadrolu memurların sahip olduğu hakların hiçbirisine sahip değiller" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, "Engeller çıkabilir, engelleri çıkarabilirler, büyütebilirler ama inançla, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Ta ki aydınlık, güzel, huzurlu, beraber yaşamaktan onur duyduğumuz 83 milyonluk bir Türkiye'yi yeniden inşa edinceye kadar" ifadelerini kullandı.

Astsubaylar Günü'nü hatırlatan Kılıçdaroğlu, astsubayların sorunlarına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Dokuza ikiden başlıyor birileri ama bunlar dokuza birden başlıyor. Bu haksızlığın giderilmesini istiyorlar. Söz veriyorum, milletin iktidarında çözülecek. Tazminatları ile ilgili bir sorun var. Yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlara tazminat veriliyor, makam görev tazminatı veriliyor, temsil tazminatı veriliyor. Ama bunlar hem çalışırken hem emekliliklerinde böyle bir şey almıyorlar. Bunun da giderilmesi lazım. Aynı zamanda ön lisans düzeyinde eğitim veren Astsubay Meslek Yüksek Okulu var, bunun da lisans düzeyinde çıkarılmasını istiyorlar" şeklinde konuştu.

Kamu çalışan sözleşmeli personelin KPSS ile atandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Normal bir devlet memurunun sahip olduğu eğitime sahipler, aynı eğitimi görüyorlar. Aynı iş yerinde beraber çalışıyorlar ama kadrolu memurların sahip olduğu hakların hiçbirisine sahip değiller" dedi. - ANKARA

CHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, Lisans, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Toplantısı - Son Dakika


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