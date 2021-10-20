CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatından dolayı oğlu Haluk Bayraktar'ı arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle, oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı. Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu - Son Dakika