Kılıçdaroğlu'ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle, oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı. Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 'ın vefatından dolayı oğlu Haluk Bayraktar 'ı arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil

Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi

Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?

Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları