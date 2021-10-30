CHP Genel Sekreteri Böke, Niğde'de "Dünden Bugüne Kadın ve Ekonomi" konferansına katıldı - Son Dakika

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Niğde'de "Dünden Bugüne Kadın ve Ekonomi" konferansına katıldı.

Böke, İl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, bugün yaşanılan her şeyin kaderden kaynaklı olmadığını söyledi.

İktidarın gücünü elinde tuttuğunu, bilerek isteyerek belli siyasi tercihler kullanarak bir düzen kurduğunu vurgulayan Böke, şunları kaydetti:

"Eğer bu bir kader değil, siyasi tercihlerden şekillenmiş bir düzenden kaynaklanıyorsa o zaman farklı siyasi tercihlerle düzeni değiştirmek mümkün olur. Düzen değiştiğinde de sonuçlar farklı olur. O düzeni değiştireceğiz. Düzeni değiştirecek siyasi reçete ve siyasi irade bizde var. Meselenin bir kaderden kaynaklı olmadığını, yanlış yönetimle sınırlı olmadığı, bilerek isteyerek siyasi tercihlerle şekillendiğini asla unutmayalım. Farklı siyasi tercihlerle sonuçların değişeceği gerçeği de ortada duruyor."

Böke, son 7 yıldır yoksullaşıldığını öne sürerek, "Eğer yeniden zenginleşen, refah içerisinde yaşayan refahı hakça paylaşan bir gelecek kuracaksak önce değiştirmemiz gereken şey yoksullaşmaya yol açan tek adam. Tek adam rejimi Türkiye'yi fakirleştiriyor. O zaman ne değişmeli sorusunun yanıtı burada yatıyor." ifadelerini kullandı.

Konferansa, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP İl Başkanı Erhan Adem ve partililer katıldı.