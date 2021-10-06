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CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

06.10.2021 17:05
CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz CHP olarak ne ilk 4 maddeyi ne tartışmaya açarız ne o 4 maddedeki hiçbirinden bir kelimesinden vazgeçmeyiz.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz CHP olarak ne ilk 4 maddeyi ne tartışmaya açarız ne o 4 maddedeki hiçbirinden bir kelimesinden vazgeçmeyiz." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'de görüşülmesinin son derece olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. CHP'nin, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalamasının önemine her fırsatta dikkati çektiğine işaret eden Özel, "Ama ne zaman Recep Tayyip Erdoğan 3 milyar dolarlık krediyi gördü bir anda Paris İklim Anlaşması'nı hatırladı, çekincelerini unuttu. İngiltere'ye Glasgov'a gidilecek, anlaşmayı imzalamayanlar katılımcı olmayacak, izleyici olacak. Yani salondan değil balkondan takip edeceksin." diye konuştu.

Özel, yapılan işin doğru olduğunu vurgulayarak "5 yıldır bekleyen Recep Tayyip Erdoğan'dır, şimdi 2 gün bekleyemeyen de o ve onun partisidir. 5 yıl önce Paris'te 'evet' deyip sözünü tutmayan Recep Tayyip Erdoğan ve onun partisidir, bunu görmek, kayıt etmek lazım." ifadesini kullandı.

Adalar'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iskelenin 2018 yılında şehir hatlarına 10 yıllığına kiralandığını, şehir hatlarının da burayı TÜGVA'ya kiraladığını öne süren Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin buranın boşaltılması için mahkemeye gittiğini, mahkemenin "Haklısın" dediğini söyledi. Özel, TÜGVA'nın buradan çıkmadığı gerekçesiyle yaşanan arbede nedeniyle İstanbul Büyükada CHP İlçe Başkanı Ercan Akpolat ve zabıta görevlilerinin darbedildiğini savundu.

Boğaziçi Üniversitesindeki gelişmeler

Boğaziçi Üniversitesindeki gelişmelere de değinen Özel, idari özerkliği olmayan üniversitelerin mali özerkliğinin söz konusu olamayacağını kaydetti. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boğaziçi'nin mallarını, binalarını satarak kimi alanları imara açarak, imara açılmasını talep ederek Boğaziçi'nin güzelim alan ve arazilerini Boğaz'da imara açarak değerlendirecek beyefendiler. Üniversitelileri yerlerde süründürenlerin derdi çıktı. Boğaziçi'nin eşsiz konumunu Katarlılara, Suudi Arabistanlılara, parası bol demokrasisi olmayan ülkelerin yöneticilerine çok yüksek fiyatlardan satacak. Paha biçilmez Boğaziçi derdi buymuş adamın."

Öğrenci bursları

Öğrenci burslarına ilişkin asgari ücret üzerinden hesap yapan Özel, 20 yıl önce verilen bursun asgari ücretin yüzde 25'i olduğunu, bugün verilen bursun ise asgari ücretin yüzde 23'ü olduğunu öne sürdü.

AK Parti'nin ilk iktidara geldiği gün çeyrek altının 27 lira öğrenci bursunun 45 lira olduğunu iddia eden Özel, o gün bir öğrenci bursuyla 1,65 çeyrek altın alınabildiğini şimdi ise verilen bursla 0,78 çeyrek altın alınabildiğini söyledi. Özel, 20 yıl önce 100 öğrenciden 9,7'sine yurt sağlanabildiğini, şu an ise yüzde 8,3'üne yurt sağlanabildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Özel, "Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına çıkmadan önce çağırıp konuştun mu? Gitmediğin savcıya git 10 bin dolar rüşvet alan eski milletvekili ve MKYK üyenizin ismini ver, bir de şu fotoğraf çektirdiğin Todex'in kurucusu vardı. Fatih Faruk Özer. Nisan ayında yakalandı, Türkiye'ye gelmesi an meselesi diyordun, ekim oldu ne haber? Konuşacaksan küfürden önce cevaplar için aç bakalım." şeklinde konuştu.

Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışması

Özel, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesine karşı olduklarını belirterek "Biz CHP olarak ne ilk 4 maddeyi tartışmaya açarız ne o 4 maddedeki hiçbirinden, bir kelimesinden vazgeçmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sorular

Özel, gazetecilerin gündeme ilişkin soruların da cevaplandırdı. TBMM eski başkanlarından İsmail Kahraman'ın yeni Anayasa'da laiklik ilkesinin olmaması gerektiği yolundaki sözlerinin hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi:

"İsmail Kahraman siyasi bir mevtadır. Bu sözleri söyleyerek kendini gündemde tutmak istiyor diye bir anlayış var kamuoyunda bu doğru değil. Kendisi adanmış bir dava adamıdır. Davası Tayyip Erdoğan'dan farklı değildir. İsmail Kahraman, 'Sen laiklik meselesini dürt, eğer sıkıntı büyürse senin fikrin olur.', karşı taraf bir şey söyler gündem değişir, yoksulluk, işsizlik unutulur diye Recep Tayyip Erdoğan ve etrafı tarafından talimatlandırılmıştır."

Özel yeni anayasayı milletin seçeceği yeni milletvekilleri ile yapacaklarını ve ilk 4 maddeyi koruyacaklarını kaydetti.

CHP'li vekilin kadın danışmanına şiddet gösterdiği iddiası

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kadın danışmanına şiddet uyguladığı iddiasının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Haberi görür görmez partimizin yetkili organlarıyla paylaştık. Parti olarak konuyu doğrudan araştırılması için 2 muhakkik tayin ettik. Muhakkiklerimiz Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca'dır, iki genel başkan yardımcımızdır. Kendileri konunun tarafları ile görüşüp Merkez Yönetim Kuruluna gerekli bilgiyi verecekler ve partimizin yetkili organları da gerekli kararı verecek. Konunun tarafımızdan titizlikle incelendiğini ifade ederim."

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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