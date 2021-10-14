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CHP Grup Başkanvekili Özel, Kütahya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özel, Kütahya'da konuştu Açıklaması

14.10.2021 15:54
CHP Grup Başkanvekili Özel, Kütahya'da konuştu Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bizim iktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bizim iktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak. Zekatlarımız, Filistin'deki insanlara, dünya coğrafyasına, nerde yoksul insan varsa oraya gidecek" dedi.

CHP Tavşanlı İlçe Teşkilatı binası önünde partililere hitap eden Özel, Kütahya'nın geçmişten bugüne en kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan, milli mücadelenin yaşandığı en şerefli kentlerden olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanından erken seçim talepleri olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Sizlerden ve bizlerden Genel Başkan'ımızın talebi çok çalışmaktır. Şu anda bir seçim döneminde değiliz. İlan edilmiş bir tarih yok. Ortaya çıkmış adaylar yok. Seçim bildirgeleri yok ama Türkiye'nin dört bir yanında bir erken seçim talebi var. Hatta derhal seçim talebi var. Bu konuda CHP'liler esnafın, işçinin, çiftçinin, memurun, gençlerin talebini duyuyorlar ve erken seçim için gün sayıyorlar. Biz de yapılacak bir erken seçime dünden razıyız, bugün de razıyız çünkü artık bıçak kemikte. Öyle laf olsun değil. Ardahan'da da bu böyle, Antalya'nın Demre'sinde de, Hakkari'de de, Diyarbakır'ın Bağlar'ında da aynı şeyi söylüyorlar, İzmir'in Karabağlar'ında da aynı şeyi söylüyorlar. İstanbul'da da erken seçim isteniyor. Kilis'te de erken seçim isteniyor."

Özel, geçmişte AK Parti ve MHP'ye oy verenlerin korkmaması gerektiğini dile getirerek iktidar değiştiğinde artık Türkiye'de bambaşka bir düzen ve bambaşka bir heyecan olacağını iddia etti.

"Bizim iktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak"

İktidara geldiklerinde aile sigortasını hayata geçireceklerini anlatan Özel, şöyle devam etti:

"Biz iktidara galip de aile sigortasını hayata geçirince her aileye en az asgari ücret girecek, ya da iş verilecek. Verilmezse, bir asgari ücret girmiyorsa eksiği kadarı devlet tarafından o aileye verilecek. Tavşanlı basını, Kütahya basını buradan geçsin. Bir kez daha bütün dünya duysun bu kadar iddialıyız. Bizim iktidarımızın beşinci yılında Türkiye'de zekat verilecek fakir kalmayacak. Zekatlarımız Filistin'deki insanlara, dünya coğrafyasına, nerede yoksul insan varsa oraya gidecek. Fatih'in zamanında İstanbul'da zekat verecek fakir bulamadığımız gibi aile sigortasız hiçbir çocuk yatağa girmeyecek."

Programı kapsamında ilçe esnafını ziyaret eden Özel, Domaniç ilçesine gitti.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Kütahya'da konuştu Açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Özel, Kütahya'da konuştu Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Kütahya, Türkiye, Zekat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanvekili Özel, Kütahya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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