Üye Girişi
CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek - Son Dakika

CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek

08.10.2021 13:44
CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir İl Başkanlığı'nca başlatılan program kapsamında 30 milletvekilinin katılımı ile 8 ilçedeki 190 köy ziyaret edileceğini belirterek, ziyaretlerde özellikle tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçinin sorunlarını dinleyerek çözüm...

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir İl Başkanlığı'nca başlatılan program kapsamında 30 milletvekilinin katılımı ile 8 ilçedeki 190 köy ziyaret edileceğini belirterek, ziyaretlerde özellikle tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçinin sorunlarını dinleyerek çözüm önerileri geliştireceklerini söyledi.

Antalya, Aydın, Bursa, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Edirne, Niğde, Mersin, İstanbul, Tunceli, Uşak ve İzmir'den CHP'li 30 milletvekilinin katılımıyla oluşturulan heyet, İzmir'de sahaya indi. Çalışma öncesi CHP İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in yanı sıra çalışmada yer alacak milletvekilleri katıldı. Çalışma kapsamında bugün İzmir'in Kınık, Bergama, Aliağa, Menemen ilçeleri, yarın ise Kiraz, Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerinin ziyaret edileceği belirtildi. İki gün süreceği ifade edilen saha çalışması hakkında bilgi veren CHP Genel Sekreteri Böke, "Önümüzdeki iki gün boyunca vekillerimiz İzmir'in 8 ilçesinde yoğun bir saha çalışması yürütüyor olacak. İlçelerimizi karış karış gezeceğiz. 190 köye bizzat her birimiz gideceğiz ve halkla bir araya geleceğiz. Tarımda, üretimde nelere ihtiyaç olduğunu konuşacağız. Halkımızın sorunlarını dinleyecek ve çözüm üreteceğiz. Onların taleplerini Türkiye gerçeğine dönüştürmek için omuz omuza mücadele edeceğiz" dedi.

'HER YERDE HALKIMIZLA BULUŞUYORUZ'CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu olduğunu dile getiren Böke, "Sorumluluğumuzu üstlenmiş durumdayız. Bu karanlığın içerisinde çok yakında gelecek olan umudu büyütüyoruz. Demokrasiyi yaşatmak için hep birlikte omuz omuza çalışıyoruz. Deprem, sel, yangınlarda CHP'nin bütün örgütleri yaraların sarılması için ortaklaştı. Gün geliyor yoksulun sıkıntılarını dinlemek ve çözüm üretmek için mücadele ediyoruz. Her yerde halkımızla buluşuyoruz. Bugün de derin gıda krizi, derin tarım krizi ile karşı karşıyayken hep birlikte var olmanın çok güçlü olduğu kent İzmir'deyiz" ifadelerini kullandı.ENFLASYON RAKAMLARINA DEĞİNDİEnflasyon rakamlarına değinen Böke, "TÜİK'in makyajlı verilerine göre bile enflasyon uçuyor. 2014 yılı fiilen başkanlık rejimine geçtiğimiz yıl. O yıl enflasyon yüzde 9,4 iken bugün TÜİK verilerine göre bile enflasyon yüzde 20'lere dayanmış. Tesadüf değil. Kader hiç değil. Enflasyonu düşürebilmek için güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye ihtiyacımız var. Biz kuracağız" dedi.'ÇİFTÇİ KAZANAMIYOR'Tarımsal üretimin öneminden söz eden Böke, "İktidar kendi kendine yeten ülkemizi dışarıya bağımlı kıldı. Üretimin tüm girdileri dışarıya bağlı. Sonuç ortada. Çiftçi kazanamıyor. Halk temel tüketim ihtiyaçlarını gideremiyor. CHP olarak biz buna seyirci kalamayız. Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde tarım sektörünün bütün sorunlarını detaylı biçimde ele aldık. Bugün de bu çalışmaların yıllardır emek inşa edildiği İzmir'de, tarımın merkezindeyiz. Türkiye'nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir" diye konuştu.

Tarım Kanunu ile ilgili konuşan Böke, "Tarım Kanunu der ki; 'Her yıl milli gelirin en az yüzde 1'i çiftçiye destek olarak verilmelidir' ancak tek adam sistemi bunun yarısını dahi çiftçiye vermiyor. Çiftçinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV alınmamasını sağlayalım dedik. Kabul edilmedi. Biz iktidarımızda çiftçinin kullandığı mazottan vergi almayacağız. Biz iktidar olduğumuzda çiftçinin alması gereken tarımsal desteği sağlayacağız" ifadelerini kullandı.


CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek
CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek
CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Selin Sayek Böke, Enflasyon, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek - Son Dakika


Son Dakika

Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var 13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var Reuters'ın 13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor 13:32 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı 12:54 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi 12:35 Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap

Son Dakika Haberleri
13:55 Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi
13:46 Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
13:35 Reuters'ın "Erdoğan, Kavcıoğlu'ndan soğudu" haberlerine Cumhurbaşkanlığından yalanlama
13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi
13:31 Zamlı sözleşmeyi reddeden Kerem Aktürkoğlu, Fransa'dan gelen teklifler ile ilgileniyor
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
13:14 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi
13:02 Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı
12:53 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi Diego Rossi, başarısıyla Fenerbahçe'de dengeleri değiştirdi         
13:55
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
5'inci kattan düşüp ölen trans bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik 5'inci kattan düşüp ölen trans bireyin tutuklanan sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik         
13:06
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 14:10:26. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li 30 vekil İzmir'de 190 köyü ziyaret edecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement