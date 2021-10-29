Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, ile yabancı misyon temsilcileri kabul etti.
Kaynak: İHA
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