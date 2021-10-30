Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başbakanı Ursula von der Leyen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturuma katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun ardından ikili görüşmelerine başladı. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. - ROMA
Kaynak: İHA
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