Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Vatandaşlar namazın ardından camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın kapanışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından cuma namazı için Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami girişinde vatandaşlarla selamlaştı. Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından camiden ayrıldı. Vatandaşlar cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL