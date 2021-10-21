Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
21.10.2021 17:14
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden ve Sarıyer aile kabristanlığına defnedilen Özdemir Bayraktar'ın Esenyurt'ta bulunan Baykar tesislerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Baykar tesislerine taziye ziyareti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 72 yaşında hayatını kaybeden ve Sarıyer aile kabristanlığına defnedilen Özdemir Bayraktar'ın Esenyurt'ta bulunan Baykar tesislerine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna Fatih Camisi'nde uğurlanmıştı. Afrika ziyaretinden dolayı cenaze törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti için bugün Esenyurt'ta bulunan Baykar tesislerine geldi.
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