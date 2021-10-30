Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturumun ardından başladığı ikili görüşmelere devam ediyor. Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmelerden sonra Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. - ROMA