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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü

01.11.2021 00:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'daki G20 liderler zirvesi temaslarının ardından "TUR" uçağı ile saat 23.50'de yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi. - İSTANBUL

G20 Liderler Zirvesi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İtalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü - Son Dakika
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