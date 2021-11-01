Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temaslarının ardından yurda döndü - Son Dakika

Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş

Roma'da Biden ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti

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