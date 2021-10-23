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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz"

23.10.2021 14:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz"

ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor" dedi.

Partisinin Eskişehir İl Danışma toplantısında konuşan Erdoğan, sözlerine selamlamayla başlayarak, "Salonlara sığmayan şu coşkunuz için şahsım adına teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin diliyorum. Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların fedakarlıklarıyla geldik. Bugünlere yılın her günü, günün 24 saatini kendini bu davaya adayan kardeşlerimizin mücadelesiyle geldik. Bugünlere gece uykusunu bölerek partimizin başarısı için Mevla'ya el açan büyüklerimizin samimiyetiyle geldik. Hepsinden önemlisi biz bugünlere niyetimizi temiz tuttuğumuz, kibre, gurura nefsimizi kaptırmadığımız için geldik" dedi.

Erdoğan, "Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük kumandan 2. Kılıçarslan'ın yoludur. Sevgili gençler bizim yolumuz abideleşen mücadeleleriyle işgalci Yunan'a kök söktüren Eskişehirli gazi ve şehitlerin yoludur. Kardeşlerim AK Partili kadrolar olarak uzun ince bu yolda tam 20 yıldır yürüyoruz. Hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz, ayrımcılık bizde yok. Milletimizin kardeşliğini güçlendirmek dışında hiçbir amaç gütmedik, gütmüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi atlattıysak, 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Konuşmasında Afrika ziyaretini de anlatan Erdoğan, "Türkiye'den ilk kez Cumhurbaşkanı seviyesinde yapılan Angola ziyaretinde 7 anlaşmaya imza ettik. Togo'da verimli görüşmeler yaptık. Togo'da komşu ülkeleri de oraya davet etmek suretiyle Burkina Faso ile orada bir görüşme yaptık. Bu görüşme çok çok manidardı. Afrika'nın 210 milyonu bulan nüfusuyla en kalabalık nüfusuna sahip olan Nijerya'da çok önemli kararlar aldık. Buralar 15-20 yıl öncesine kadar Türkiye'nin hiçbir varlık göstermediği coğrafyalardı. Bugün kıtanın her yerinde, Türk ürünlerini, Türk şirketlerini, insanımızın yardım elini uzatan sivil toplum örgütlerini görmekten iftihar ediyorum. Bugün kıta ülkeleriyle toplam ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor. Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar dolar geçiyor. Türkiye'den mezun Afrikalı gençler, gönül elçileri olarak kendi ülkelerine hizmet ediyor. Türk müteahhitler mega projelere imza atıyor. Bazı ülkelerde bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havaalanlarında, kamu binalarında karşılıyor. Bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Ufku Ankara'nın ötesine geçmeyenler bizim çok boyutlu dış politikamızı anlayamıyor. Bazı kesimlerin attığımız tüm bu adımlardan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. İhracat nedir, üretim nedir, kalite nedir bilmeyen bu kifayetsizler Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diyor. Aynı soruyu tescilli sömürgeciler de soruyor. Afrika'daki katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları kaale almıyoruz. Kim bunlar batı, batı, Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez. Bunların önce insanlığı öğrenmesi lazım, nereden, Türkiye'den öğrenmeleri lazım. Bizi eleştirenlere hak ettikleri cevabı bizden önce Afrikalı kardeşlerimiz zaten misliyle veriyor. Afrika kıtasıyla işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

İnsanları yeni hizmetler ve yatırımlarla tanıştırmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, "Hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ederek toplu açılış heyecanını milletimizle yaşıyoruz. İl danışma toplantımızın ardından beyaz eşya fabrikasıyla, 52 yeni fabrika ve altyapı tesislerinin açılışını bugün gerçekleştireceğiz. Akabinde vilayet meydanına geçecek burada da bakanlıklarımızın, belediyelerimizin yaptığı toplam 2,7 milyar TL'yi aşan 106 ayrı kalem eserin toplu açılış törenine iştirak edeceğiz. Peki ana muhalefet CHP'nin, Eskişehir'de nesi var? Yaptıkları hangi eser var? Yok. Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İnşallah bunlar ardı ardına devam ediyor. Eskişehir'i hedeflerine bir adım daha yaklaştıran tüm bu adımların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan, "2023 senesi yaklaştıkça CHP'nin başını çektiği muhalefetin provokasyonları da artıyor. Yalan terörü dahil her şeyi deniyorlar. Bir dönem sığınmacılara karşı vatandaşlarımızı kışkırttılar, daha sonra gençlerimizi galeyana getirmek istediler. Kadrolu militanlarını öne sürerek üniversite gençliğimizi provoke etmek istediler. Neler demediler memurlara, öğretmenlere, tehdit ettiler. Ülkemin memuruna sesleniyorum, sakın ha, bu oyuna gelmeyin. Siz memur olarak görevinizi yaptığınız müddetçe bunlar kılınıza dokunamaz. Bunlar sadece şu anda yönetiminde olduğu belediyelerde işçi kardeşlerimizi atıyorlar. Bunun bedelini de ödeyecekler. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste, çıkacak. Toplumumuzun hiçbir kesimi yok ki CHP'nin yalan terörüne maruz kalmasın. Yeni CHP dediklerinin millete 1940'ları aratacak kadar faşist, nobran, küstah bir zihniyeti temsil ettiği anlaşıldı. CHP'nin faşist kodlarından kurtulmasının mümkün olmadığını biz zaten biliyorduk. Son haftalarda yaşadıklarımız bile bize omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu gösterir. Ben özellikle Eskişehir'in analarına çok güveniyorum, çok inanıyorum ve Eskişehir'in anaları inşallah 2023'ü CHP'ye zindan edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Afrika, Memur, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiç biri kılınıza dokunamaz" - Son Dakika
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