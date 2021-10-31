Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada,...
31.10.2021 14:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıldır yaptığı katkılardan dolayı Türkiye'ye memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıldır yaptığı katkılardan dolayı Türkiye'ye memnuniyetini ifade ettiği belirtildi. - WASHINGTON
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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