Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada,...
31.10.2021 14:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarının genişletmesi ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde üstesinden gelme isteğinin altını...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarının genişletmesi ve anlaşmazlıkların etkin bir şekilde üstesinden gelme isteğinin altını çizdi" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON
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