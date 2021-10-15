Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon...
15.10.2021 11:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür" - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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