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Destici: Darbe anayasasının değiştirilmesini destekliyoruz - Son Dakika

Destici: Darbe anayasasının değiştirilmesini destekliyoruz

24.10.2021 18:49
Destici: Darbe anayasasının değiştirilmesini destekliyoruz

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı 6'ncı Kongresi'nde konuştu.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı 6'ncı Kongresi'nde konuştu. Destici, Türkiye'nin demokratiklerştirilmesi, darbe anayasasının değiştirilmesi ve Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili değişiklikleri desteklediklerini söyledi. Mehmet Tamer Taşdelen, kongrede Osmaniye İl Başkanı seçildi.

BBP Osmaniye İl Başkanlığı'nın 6'ncı Olağan Kongresi, Ahmet Şükrü Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, siyasi partilerin il başkanları ve partililer katıldı. Genel Başkan Destici, Türkiye'nin demokratiklerştirilmesi, darbe anayasasının değiştirilmesi ile Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili değişiklikleri desteklediklerini söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ DARBE ANAYASASINDAN KURTARMANIN YOLLARINI ARIYORUZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, anayasa değişikliği teklifine 'evet' dediklerini kaydeden Destici, "CHP, İYİ Parti ve diğer partilerin genel başkanlarını ziyaret ederek, yeni anayasaya destek vermelerini istedik. Hala da bu isteğimizi devam ettiriyoruz. Biz, PKK'nın siyasi uzantısı ve şubesi hariç diğer siyasi partilerin bir araya gelip, Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmanın yollarını arıyoruz" diye konuştu.'ALLAH RIZASINI ÖNCELİYORUZ'Allah'ın rızasını önceleyerek siyaset yaptıklarını belirten Destici, şunları söyledi: "Bazı siyasi partiler, destek kazanmak için Kürt sorununu öne sürüyor. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz bugüne kadar kimseyi ayırt etmedik, etmeyiz. Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen, Şeyh Edebali'nin torunlarıyız. Biz, 'Yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü' diyen Yunus Emre'nin ayak izlerinin olduğu toprakların evlatlarıyız. Bu nedenle biz, asla insanımızı etnik kökeninden, mezhebinden dolayı ayırmadık, hiçbirine farklı muamele yapmadık."

Mevzut başkan İsmail Gümüş'ün aday olmadığı ve tek liste ile girilen kongrede BBP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Tamer Taşdelen oldu.


Destici: Darbe anayasasının değiştirilmesini destekliyoruz
Destici: Darbe anayasasının değiştirilmesini destekliyoruz
Destici: Darbe anayasasının değiştirilmesini destekliyoruz

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Osmaniye, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Destici: Darbe anayasasının değiştirilmesini destekliyoruz - Son Dakika


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