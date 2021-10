DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması"nı açıkladı Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasını tamamladıklarını belirterek, "Taraflı Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemsizleştirdiği Meclisimize itibarını iade edeceğiz. Yürütmenin yasama üzerinde kurduğu tahakkümü kıracağız. Meclisin yasama ve denetleme fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayacağız." dedi.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Demokrasiye Geçiş Eylem Planı"nı içeren "güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması"nı açıkladı.

Babacan, 2018 seçimleriyle yürürlüğe konulan, üç yıl üç aydır uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'de büyük zararlara yol açtığını savundu.

"Kuvvetler ayrılığının fiilen ortadan kaldırılması, ortak akıl ve istişarenin terk edilmesi, ülkemize çok pahalıya patladı. Liyakat ilkesi tamamen göz ardı edildi. Şu anda yürütmenin, yasama ve yargı organları üzerinde fiilen vesayet kurduğu bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullanan Babacan, Anadolu topraklarında 100 yılı aşkın süredir devam eden demokrasi bilincinin olduğunu ve demokrasinin pek çok badire atlattığını söyledi.

DEVA Partisi olarak yasama, yürütme ve yargıyı ayrı ayrı güçlendirmek gerektiğine inandıklarını, vatandaşları yönetimin her aşamasında ve kademesinde etkin ve güçlü olduğu yeni bir sisteme davet ettiklerini belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile yepyeni bir dönemin temellerini atıyoruz. Bu temelin sağlam olması, hak ve özgürlüklerin güçlenerek korunmasına bağlıdır. Bu amaçla, temel hak ve özgürlükleri, etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet, yaşam tarzı, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlar için güvenceye kavuşturacağız. Ötekileştirme hissi doğuran tüm uygulamalara son vereceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile sistemin tam merkezinde olan Gazi Meclisimizi ayağa kaldıracağız. Taraflı Cumhurbaşkanlığı sisteminin önemsizleştirdiği Meclisimize itibarını iade edeceğiz. Yürütmenin yasama üzerinde kurduğu tahakkümü kıracağız. Meclisin yasama ve denetleme fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlayacağız. Mecliste kanun yapım sürecini demokratikleştirecek, Meclisin yürütmeyi denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Meclisin bütçe hakkını teminat altına alacağız. Meclisteki demokratik temsili güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanının toplumun her kesimine eşit yakınlıkta olmasını sağlamak amacıyla, partili Cumhurbaşkanı uygulamasına son vereceğiz. Cumhurbaşkanının görevini yerini getirirken tarafsız olmasını temin edeceğiz."

Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerinin bir diğer ayağını yargı alanının oluşturduğunu, yeni sistemle yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını teminat altına alacaklarını dile getirdi.

Babacan, "Yüksek yargı kurullarının demokratik meşruiyetini güçlendireceğiz. Yargının da gücünü milletten aldığı bir sisteme geçeceğiz. Siyasi iktidarın yargıya müdahale kapılarını derhal kapatacağız. Demokratik siyasal sistemin merkezinde yer alan Anayasa Mahkemesinin etkinliğini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla yapısal değişikliklere gideceğiz." diye konuştu.

Önce sistemi değiştirmek için hazırlandıklarını, ardından hızlı, güçlü ve rasyonel adımlarla demokrasiyi güçlendirmek istediklerini kaydeden Babacan, son bir aydır devam eden 6 siyasi partinin temsilcileri ile çoklu istişare ve iş birliği görüşmelerinin üçüncüsünün yarın TBMM'de yapılacağını belirtti.

Babacan, "Mesele ülkemizin anayasası, anayasa değişikliği ise bunun mutlaka geniş bir siyasi mutabakat arayışı ve geniş toplumsal mutabakat arayışı ile sürdürülmesi gerekiyor. Bu ülke hepimizin, anayasa hepimizin. Sistem hepimizin, bu konuda istişareye açık bir konuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı ve başbakan adaylığına ilişkin herhangi bir karar vermiş değiliz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Babacan'a "6 siyasi partinin görüşmeleri sonrasında ortak metnin ne zaman çıkacağı, liderlerin ne zaman bir araya geleceği" ile "HDP'nin 6 partinin çalışmasına katılmasının söz konusu olup olmadığı"yla ilgili sorular yönetildi.

Babacan, partilerin çalışmasının kapsamını parlamenter sisteme geçişte işin referans noktaları, ilkeleri ve hedeflerinin belirlediğini, ortak metin ve liderlerin bir araya gelmesi için takvimin henüz belli olmadığını söyledi.

Ali Babacan, "HDP de güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda irade beyan etmiştir. Bizim HDP ile ikili temaslarımız ve istişare süreçlerimiz devam ediyor. 6 partinin oturduğu masayla ilgili konu, 6 partinin mutabakatıyla olabilecek bir iş." dedi.

Seçim ittifakına katılım için koşullarının neler olduğu ve Cumhurbaşkanı adaylığı için belirledikleri bir ismin olup olmadığı sorusuna Babacan, şu yanıtı verdi:

"Parlamenter sistemde her siyasi partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayıdır. Başkanlık sisteminde de her siyasi partinin genel başkanı doğal bir Cumhurbaşkanı adayıdır. Mevcut sistemle ilk seçim yapılacağı için bir ittifak halinde seçime girme modeli, bir de ortak Cumhurbaşkanı çıkarma modeli var. Madem mevcut sisteme göre seçim yapılacak, bu sistemde de farklı alternatifler var. Biz şu anda her türlü opsiyonu kendimiz açısından açık tutuyoruz. Bir seçim takvimi gündeme geldiğinde tüm bunlarla ilgili kararları belirleriz. Bizim 6 siyasi parti ile görüşmemiz bir seçim ittifakı değil. Biz kendi adımıza ne Cumhurbaşkanı ve başbakan adaylığı, ne de ittifaklarla alakalı herhangi bir karar vermiş değiliz."