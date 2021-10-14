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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yerli gübre sanayinde atılım yapacaklarını söyledi - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yerli gübre sanayinde atılım yapacaklarını söyledi

14.10.2021 19:27
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yerli gübre sanayinde atılım yapacaklarını söyledi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Adana'daki bazı ilçe binalarının açılış gerçekleştirerek, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Adana'daki bazı ilçe binalarının açılış gerçekleştirerek, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Babacan, Partisinin İmamoğlu ve Kozan ilçe binalarının açılış töreninde partililerle bir araya geldi.

Her iki ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Babacan, vatandaşların taleplerini dinledi.

Partisinin Kozan ilçe binası açılışında konuşan Babacan, DEVA Partisi olarak her konuda eylem planları hazırladıklarını söyledi.

Babacan, daha önce açıkladıkları tarım eylem planına vurgu yaparak, "Buradan Çukurovalı tüm vatandaşlarıma sesleniyorum bu yaz sizlerle birlikte açıkladığımız tarım eylem planımızda önümüze koyduğumuz hedeflerin hepsini inşallah vatandaşlarımız bize o desteği ehliyeti salahiyeti verdiğinde uygulayacağız." dedi.

Tarımda yerli üretime önem verdiklerini belirten Babacan, şöyle devam etti:

"Tarımsal girdilerde dışa bağımlılığı azaltacağız. Üretim maliyetini kontrol altında tutmak amacıyla zamanında yaptığımız gibi döviz kurlarında istikrarı sağlayacağız. Döviz kuru bu memlekette her türlü maliyetin ana sebebidir. Biz tarım ve eylem planımızda söz verdik, yerli gübre sanayinde atılımı yapacağız. Kimyasal gübrenin yanında asıl ihtiyacımız olan organik gübre üretiminin teşvikini vereceğiz. Özellikle BOTAŞ'ın imkanlarını kullanarak gübre sanayinin ham maddesini uygun koşul ve fiyatlarda temin edeceğiz. Başta linyit olmak üzere kendi yerli kaynaklarımızı kullanarak yerli gübre üretimini arttırmak için de her türlü teşviki desteği vereceğiz."

Babacan, konuşmalarının ardından Kozan Belediyesi ve Kozan Kalesi'ni ziyaret etti.

Deva Partisi, Adana, Kozan, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yerli gübre sanayinde atılım yapacaklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, yerli gübre sanayinde atılım yapacaklarını söyledi - Son Dakika
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