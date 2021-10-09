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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD, Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD, Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin"

09.10.2021 14:37
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD önce Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD önce Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına ve Amerikan kongresine de daha düzgün davransın. Çünkü oraya verdiği bilgilerde çok yanlışlar var. Düzgün ve doğru olmayan bilgiler var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yla ortaklaşa bir basın toplantısı düzenledi. Bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi enine boyuna konuştuk. Bölgesel konuları da değerlendirme imkanı bulduk. Özellikle Venezuela'da ki son gelişmeleri değerlendirdik. Bu sabah Tarım ve Orman Bakanımız ve Ticaret Bakanımız ile çok verimli toplantılar gerçekleştirildiğini hem Felix'den hem de ilgili bakanlıklarımız dan duyduk. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmamız gerekiyor"

Venezuela ve Türkiye arasında bulunan ilişkilerin ve ticaretin daha da geliştiğini söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen Venezuela ile ilişkilerimiz her zaman her alanda gelişiyor. İş birliğimiz çok ilerledi. Bu yönde atılabilecek adımları bugün tekrar değerlendirdik. Biz Venezuela'ya uygulanan tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı çıktık. Bu yaptırımlara rağmen özellikle 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ticaret hacmi bir önceki yıla göre iki katına çıktı. Ama bu yıl baktığımız zaman ilk 8 ayda 2020 yılının tüm rakamlarını aştık. Buda bu sene sonu itibari ile 600 milyon dolara ulaşacağımızı gösteriyor. Ticaretimiz dengeli gidiyor. Daha önce bizim lehimize ciddi bir açık vardı. Şimdi bizimde Venezuela'dan ithal ettiğimiz ürünlerle dengeli. Zaten rakamları arttırdığımız zaman ve ticaret ürünlerini çeşitlendirdiğimiz zaman hem dengeli gidecek hem ticaret hacmimiz artacak. Biz 2018 yılında ulaştığımız rakama gelecek sene ulaşacağız. Daha sonra kendimize yeni hedefler koymamız lazım. İki ülkenin potansiyeline ve nüfusuna baktığınız zaman en az 5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmamız gerekiyor" diye konuştu.

"ABD, Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin"

ABD Başkanı Biden'ın Suriye hakkındaki Ulusal Acil Eylem Planı'nı 1 yıl daha uzatmasını ve bunun gerekçesinin Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatların DAEŞ ile mücadeleye zarar verdiğini söylemesini değerlendiren Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Bu mektup görüyoruz ki kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ve paragrafları ABD yönetimi daha önce de kullandı. Aslında ABD yönetimi kongreye mektup gönderirken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor. Bunun sebebini de daha önce söylemiştik. ABD yönetimleri, önceki yönetimler de PKK ile YPG arasında bir fark olmadığını çok iyi biliyorlar. PKK terör listesinde ama YPG'yi farklı göstermeye çalışıyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Bu terör örgütüne çok ciddi destek veriyorlar. Eğitim desteği, silah desteği. Buda Amerikan kanunlarına göre suç. Bazı askeri raporlarda bile bu yer aldı Amerika'da. Hemen bu raporları yok ettiler. Burada dürüst davranmıyor ABD. Burada bulunma amacının DAEŞ ile mücadele olmadığını biz çok iyi biliyoruz. DAEŞ ile biz mücadele ettik. NATO içerisinde DAEŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ordu bizim ordumuz. Daha doğrusu dünyada tek ordu biz olduk. 4 bin civarında DAEŞ teröristini biz öldürdük. Yabancı terörist savaşçılar ve ülkemizde aldığımız tedbirleri saymıyorum. Uluslararası verdiğimiz desteği de saymıyoruz.

Bugün Afganistan'da neyi konuşuyoruz. Taliban yönetimi ele geçirdi. Şuanda Taliban yönetimi var. Taliban yönetimi ile angajmana girelim de DAEŞ terör örgütü güçlenmesin. Peki bu teröristleri Suriye'den oraya kim götürdü? Bunları önce otobüslerle taşıdılar. Sonra uçaklarla aldılar götürdüler Afganistan'a bıraktılar. Bunların hepsi, Suriye politikası dahil Avrupa'da da, NATO içinde de tartışılan konu bu. Amerika'nın 'Ben yaptım oldu' ve tek taraflı politikaları. Plansız, öngörüsüz politikaları. O ülkelere girmeleri ve çekilmeleri. Hepsi plansız. Bunun da Afganistan'a etkisini görüyoruz. Bunun Irak'a etkisini gördük. Suriye'nin o bölgesinde etkisini görüyoruz. Ayrılıkçı, Suriye'yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne destek veriyor. ABD önce Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına ve Amerikan kongresine de daha düzgün davransın. Çünkü oraya verdiği bilgilerde çok yanlışlar var. Düzgün ve doğru olmayan bilgiler var."

"Kıta sahanlığımızı ihmal etmek isteyen her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri alıyoruz"

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemde yaptığı kıta sahanlığı ihlal girişimlerine karşı konuşan Bakan Çovuşoğlu, "Bizim kıta sahanlığımızın sınırları belirlendi. Libya ile deniz yetki alanları anlaşmasını imzalamadan önce. Birleşmiş Milletlere kaydını yaptırdık. Dolayısıyla kıta sahanlığımızı ihmal etmek isteyen her türlü girişime karşı gerekli tedbirleri alıyoruz ve engelliyoruz. En son Yunanistan orada bir bilimsel araştırma yapmak istemiş ve 1 kilometrede olsa bizim kıta sahanlığımızın bir kısmını da dahil etmiş. Amaçları o 1 kilometre de bilimsel araştırma yapmak değil. Bizim kıta sahanlığımızı ihlal etmektir. Tabii biz gerekli Navtex'i yayımladık. Gerekli uyarıları yaptık. Deniz Kuvvetlerimiz önce gemiyi sorguladı daha sonra bu bölgeye girişine izin vermedi. Bu sefer Kıbrıs tarafından bizim kıta sahanlığımıza girmeye teşebbüs ettiler. Bu sefer orada da aynı muamele ile karşılandılar. Gerekli tedbirleri aldık ve Deniz Kuvvetlerimiz bu gemilerin girmesine izin vermedi. Amaçları bunu ihlal etmek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD, Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD, Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'ABD, Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin' - Son Dakika


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