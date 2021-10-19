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Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine uyarı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine uyarı

19.10.2021 11:23
Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine uyarı

İŞ insanı Osman Kavala'nın yargılandığı dava ile ilgili açıklama yapan aralarında ABD'nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçi-maslahatgüzarları, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarıldı.

İŞ insanı Osman Kavala'nın yargılandığı dava ile ilgili açıklama yapan aralarında ABD'nin de bulunduğu 10 ülkenin büyükelçi-maslahatgüzarları, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarıldı.

İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bazı ülkelerin büyükelçileri, bazılarının da maslahatgüzarları, saat 10.00'da eş zamanlı olarak bakanlığa girdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, söz konusu ülkelerin büyükelçi ve maslahatgüzarları ile görüşerek, Türkiye'nin rahatsızlığını dile getirdi.

'KABUL EDİLEMEZ'Görüşmenin ardından bakanlıktan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülkemizde devam eden bir davayla ilgili olarak, diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde dün akşam ortak bir açıklama yayımlayan Ankara'daki bir grup büyükelçi, bu sabah Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştır. Bu ülkelerin Büyükelçileri-Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın Büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir" denildi.'UYARILMIŞLARDIR'Açıklamada ayrıca, "Adı geçenlere, Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler-Maslahatgüzarlar, 'Viyana Sözleşmesi' kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır" ifadeleri kullanıldı.


Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Osman Kavala, Büyükelçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine uyarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan 10 ülkenin büyükelçisine uyarı - Son Dakika
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