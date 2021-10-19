Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, Nijerya'daki terör saldırısıyla ilgili yapılan açıklamada "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Nijerya'nın Sokoto Eyaleti'nin Goronyo bölgesinde, 18 Ekim 2021 tarihinde kalabalık bir pazar yerinde gerçekleştirilen terör saldırısında en az 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.