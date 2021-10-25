Dışişleri: Sudan'daki darbe teşebbüsü haberlerini endişeyle karşılıyoruz - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sudan'da darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da 25 Ekim günü darbe teşebbüsünde bulunulduğu yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Sudan'da tüm taraflarca Anayasal Bildiri kapsamındaki taahhütlere bağlı kalınması ve geçiş sürecinin sekteye uğratılmaması yönündeki güçlü beklentimizi vurguluyoruz" denildi.