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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e kınama - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e kınama

07.10.2021 23:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e kınama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etme hakkı kararını kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etme hakkı kararını kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu karar, işgal devleti İsrail'i cesaretlendirecek, Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerine artırarak devam etmesine sebep olacaktır. Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e kınama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan İsrail'e kınama - Son Dakika
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