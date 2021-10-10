Eker ve Dinçer, medeniyetin kalbi Battalgazi'yi gezdi - Son Dakika

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir takım ziyaretler için Malatya'ya gelen AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker ile Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'i Medeniyetin Kalbi Battalgazi'de konuk etti.

Bir takım ziyaretler için Malatya'ya gelen AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker ile 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 2011- 2013 yılları arasında ise Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapan Ömer Dinçer, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi'deki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve iş adamı Adnan Başdemir'in eşlik ettiği bu özel gezide Doğunun incisi Battalgazi'yi yakından tanıma fırsatı bulan eski bakan Eker ve Dinçer, ilk olarak 1637 tarihinde 4. Murat'ın silahtarı Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılan Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray'ını ziyaret etti. Yıl boyunca yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kervansaray hakkında Başkan Güder'den geniş bilgiler alan eski bakan Eker ve Dinçer, yaşanmışlıkların iç içe geçtiği, kültürel kimliğinin korunmuşluk öğesi, geçmiş ve geleceğin şimdiki zamanda buluştuğu Eskimalatya Mahalle Yaşam Müzesi'ni (Poyraz Konağı) gezdi. Ardından Kanlı Kümbet ve diğer tarihi mekanları gezen Eski Bakan Eker ve Dinçer, son olarak 7000 bin yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nü yakından inceledi.

Tarih başkenti Battalgazi'ye hayranlıklarını gizleyemeyen eski bakan Eker ve Dinçer, misafirperverliğinden onur duydukları Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti.

"Battalgazi'de tarihi bir yolculuğa çıktık"

Battalgazi'de tarihi bir yolculuğa çıktıklarını anlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Ankara ve İstanbul'dan gelen çok değerli misafirlerimizi Battalgazi'mizde ağırladık. Bizler her zaman misafirlerimize Battalgazi'mizi tanıtırken Medeniyetin beşiği, kültürün anavatanı olarak tanımlıyoruz. İlçemizde bir dünya mirasının olması bunun en güzel örneğidir. Eskimeyen iki bakanımızla birlikte ilçemizde tarihi bir yolculuğa çıktık. Tarihine sahip çıkan ilçemizi çok beğendiklerini ifade ettiler. Bu düşünce bizleri onurlandırdı. Ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Tarihin kalbi Battalgazi'den çok etkilendim"

Malatya'nın tarihinin Battalgazi'de saklı olduğuna dikkat çeken AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski Bakanı Mehdi Eker, "Dünya kayısı başkenti Malatya'mızın tarihinin saklı olduğu Battalgazi ilçemizi gezme fırsatımız oldu. Dünya mirası Arslantepe Höyüğü'nden Kervansarayı'na, Poyraz Konağı'ndan Kanlı Kümbetine kadar birçok tarihi mekanı gezdik. Hem tarihi hem kültürü hem de bu tarih ve kültürel değerlerin korunması son derece önemli. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in öncülüğünde ilçede çok güzel hizmetlere imza atılmış, tarihe sahip çıkılmış. Tüm tarihi ile güzel olan ilçede en çok Poyraz Konağından etkilendim. Malatya'nın yakın zamandaki kültürünün yansıtılması ve bunun korunması çok önemli. Malatya'daki bir ailenin yaşam şekli ve kültürünü görmek adına bu konakta her şey anlatılmış. Burada çok güzel bir hayat yaşandığını birebir gördük. Şuanda yaşananların sergilendiği bir müze haline gelmiş. Burada bulunmaktan ve gezmekten onur duydum. Battalgazi Belediye Başkanımıza da misafirperverliğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Güder, ziyaret sonunda Eker ile Dinçer'e Malatya kayısısı hediye etti. - MALATYA