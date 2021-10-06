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Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı - Son Dakika

Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

06.10.2021 09:47
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 Ekim itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Ekim tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

T.C. kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Ekim, '2' olanlar 7 Ekim, '4' olanlar 8 Ekim, '6' olanlar 9 Ekim, '8' olanlar 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek. - ANKARA

Mehmet Kasapoğlu, 6 Ekim, Kredi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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