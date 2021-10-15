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Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı

15.10.2021 16:29
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı

Türkiye'nin genç belediye başkanlarından olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vizyon projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü binasının açılışını yaptı.

Türkiye'nin genç belediye başkanlarından olan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vizyon projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü binasının açılışını yaptı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hayata geçirdiği projelerle bir yandan kentin çehresini değiştirmeye devam ederken, bir yandan da vatandaşlara hizmeti kolaylaştırmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda Kent-Köy, Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terası, Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi ve Mini Terminali'nin açılışlarını gerçekleştiren Başkan Şerifoğulları, Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün yeni binasının da açılışını gerçekleştirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 7 bin metrekare alan üzerinde bin 200 metrekaresi kapalı olarak hizmete giren Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binasında 20 adet morg, 5 adet gasilhane, bekleme salonu ve idari birimler, 200 kişilik cami yer alırken, aynı anda 4 cenaze namazı da kılınabilecek.

"30 aylık görev süremiz boyunca hiç yılmadık"

Göreve geldi andan itibaren alt yapıdan üst yapıya, yepyeni yaşam alanlarından sosyal projelere her alanda şehrin yarınlarına değer katacak olan çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Şerifoğulları, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yanı sıra şehrimizin vizyonuna değer katacak çehresini değiştirecek pek çok projemizi de hayata geçiriyoruz. 30 aylık görev süremiz boyunca yaşadığımız 24 Ocak depremi ve pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen hiçbir zaman yılmadık karamsarlığa düşmedik bu süreçte Elazığ'ımıza yeni meydanlar, yer altı otoparkları, fuar ve kongre merkezi, şehirlerarası otobüs terminali, mini terminal, engelsiz yaşam merkezi gibi birçok mega proje ile geleceğe hazırlıyoruz. Tarihi mirasımız Harput'umuzda da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah Harput'umuzda çok kısa süre içerisinde hak ettiği değeri bulacaktır. Belediyecilik tüm çalışmaların ötesinde tam manasıyla tam bir gönül işidir. Onun için her adımımızı gönüllere girerek şiar için atıyoruz. Hayatın her alanında hemşerilerimizin yanlarında olarak sevinçlerine ve kederlerine ortak oluyoruz. En mutlu günlerinde olduğu en zor ve kederli günlerinde de hemşerilerimizin yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Bizim geleneklerimizde sevinçler paylaşınca çoğalır, acılar paylaşınca azalır. Bizler de vatandaşlarımızın en zor günlerinde yanlarında olup onlara destek olmak amacıyla defin ve cenaze işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bu hizmete ek olarak bugün şehrimizin önemli bir ihtiyacını daha gideriyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz mezarlıklar müdürlüğümüz hizmet binamız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek ve cenaze işlemlerinde kolaylık sağlayacaktır. 7 bin metrekare alan üzerinde son derece modern bir yapı olarak inşa ettiğimiz bünyesinde cami, 20 adet morg, 5 adet gasilhane, bekleme salonu aynı anda 4 cenaze namazı kılınabilecek alan, otopark alanları ve kamelyalar bulunuyor. Şehrimiz için önemli bir hizmet olan bu tesisin inşaatına katkılarından dolayı hayırsever hemşerimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Mezarlık Müdürlüğü binasının açılışı gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı
Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı

Mezarlıklar Müdürlüğü, Şahin Şerifoğulları, Cenaze, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika
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