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Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değil - Son Dakika

Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değil

27.10.2021 20:03
Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değil

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir. Emcemine'deki FETÖ iltisaklı okulların 2017'de Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine müteşekkiriz. Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi de geliştirmeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından imza töreni ve ortak basın toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Çad arasındaki ilişkileri her boyutta nasıl daha ileriye taşıyabileceklerine dair fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

'HEDEFİMİZ TİCARET HACMİNİ 500 MİLYON DOLARA ULAŞTIRMAK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçiş döneminde Türkiye olarak Çad'a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek "Çad Cumhuriyeti sahip olduğu büyük potansiyele bölgesinde önemli bir role sahiptir. Bugün imzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımak, Çad'ı ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz. Geçen sene ticaret hacmimiz belirlediğimiz hedefi aşarak yüzde 47 artışla 112 milyon dolara ulaşmıştır. Sahip olduğumuz potansiyeli dikkate alarak ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Yeni hedefimiz ticaret hacmimizi, 200 milyon dolar seviyesine taşımak, ikinci etapta bunu 500 milyon dolara ulaştırmaktır. Ticari ekonomik ilişkilerimizi bütüncül, kapsayıcı, karşılıklı saygı ve kazan-kazan anlayışına dayanan bir yaklaşımla geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.'FETÖ'YLE MÜCADELEDE ÇADLI KARDEŞLERİMİZİN DESTEĞİNİ UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'Erdoğan, 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul'da 3'üncü Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin icra edileceğini belirterek, "Değerli kardeşimi de zirvede aramızda görmek istiyoruz. Çad'la iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu anlamda eğitim faaliyetleri ile Türkiye Maarif Vakfı, kalkınma projeleri ve yardımlarıyla TİKA, düzenli uçuşlarıyla Türk Hava Yolları ve sivil toplum kuruluşlarımız iki ülke ilişkilerine önemli katkılarda bulunuyor. Çad- Türk dostluk Külliyesi'ndeki Tarım Okulu'nun inşası bitti. İki ülke arasındaki dostluğun bir nişanesi olarak bir an önce bu külliyeyi Emcemine'ye kazandırmak istiyoruz. FETÖ'ye karşı mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değildir. Emcemine'deki FETÖ iltisaklı okulların 2017'de Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine müteşekkiriz. Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi de geliştirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.ITNO: TERÖRİZMİN SAHİL BÖLGESİNDE BİZE YAŞATTIĞI ZORLUKLARI ELE ALDIK

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliği ve sıcak karşılaması için teşekkür etti. Itno, Çad ve Türkiye'nin tarihi ilişkilere sahip olan ülkeler olduğunu belirterek, "500 yıllık ilişkilerimiz mevcut. Birçok imza atmış olduğumuz anlaşma ve mutabakat zaptı ve protokol vardır. Çeşitli alanları ilgilendirmektedir. Enerji alanı, alt yapı, savunma alanı, güvenlik konuları, bilimsel araştırmalar, eğitim konular, gençlik spor, medya ve bununla birlikte üniversiteler arasındaki akademik iş birliği, saydığım en temel iş birliği alanları. İş birliğimizi uluslararası kuruluşlar nezdinde ele aldık. Sudan ve Libya'daki durum ve terörizmin sahil bölgesinde bize yaşattığı zorlukları ele aldık. Çad'daki geçiş dönemini konuştuk" diye konuştu.


Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: FETÖ'yle mücadelede Çadlı kardeşlerimizin desteğini unutmamız mümkün değil - Son Dakika
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