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Esnaftan Bilgin'e tam not - Son Dakika

Esnaftan Bilgin'e tam not

01.11.2021 12:33
Esnaftan Bilgin'e tam not

2019 yerel seçimleri öncesi esnaf gezisinde karşılaştığı Salim İyi adlı vatandaşla 2 buçuk yıl sonra tekrar bir araya gelen Başkan Bilgin esnaftan tam not aldı.

2019 yerel seçimleri öncesi esnaf gezisinde karşılaştığı Salim İyi adlı vatandaşla 2 buçuk yıl sonra tekrar bir araya gelen Başkan Bilgin esnaftan tam not aldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin hafta sonunu fırsat bilerek Buğday Pazarı esnafları ile bir araya geldi. İşyerlerini tek tek ziyaret ederek esnaflara kolaylıklar dileyen Başkan Bilgin, vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek sohbet etme imkanı buldu. Gezi sırasında, 2019 yerel seçimleri öncesi ziyaret ettiği Salim İyi adlı esnafla tekrar bir araya gelen Başkan Bilgin, 2.5 yıl önce yaşanan diyaloğu hatırlatarak videosunu izletti. Videoda, yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı rüyasında gördüğünü anlatan Salim İyi; 'daha iyi bir aday yok mu' diye sorduğunu ifade ediyor. Erdoğan'ın ise 'Hilmi Bilgin'e güven, Hilmi bey iyidir' diye yanıt verdiğini söyleyen esnaf İyi, seçimlerde oyunu Hilmi Bilgin'den yana kullanacağını söylüyor.

"Bizleri pişman etmediniz"

Video sonrası esnafa dönerek aradan geçen 2.5 yıllık hizmet sürecini soran Başkan Bilgin, "Sizce nasıl bir dönem geçirdik, yaptığımız hizmetlerden memnun musunuz?" dedi.

Esnaf İyi ise, "Allah senden razı olsun başkanım. Önceleri sizden yana tereddütlerimiz vardı. Ama aradan geçen süreye baktık, yaptığınız çalışmalara baktık, bizleri pişman etmediniz. Verdiğimiz oy da helal olsun." ifadesini kullandı. Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda geçen görüşmenin ardından, Başkan Bilgin esnaf ziyaretlerine devam etti. - SİVAS

Esnaftan Bilgin'e tam not
Esnaftan Bilgin'e tam not
Esnaftan Bilgin'e tam not
Esnaftan Bilgin'e tam not
Esnaftan Bilgin'e tam not
Esnaftan Bilgin'e tam not

Hilmi Bilgin, Buğday, Sivas, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esnaftan Bilgin'e tam not - Son Dakika


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