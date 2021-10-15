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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte konuştu Açıklaması

15.10.2021 17:26
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibiz ve hazırız. Bütün sorunları çözecek birikime ve iradeye sahibiz." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibiz ve hazırız. Bütün sorunları çözecek birikime ve iradeye sahibiz." dedi.

Sancar, bir düğün salonunda partisinin 9. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla düzenlenen etkinlikte, HDP'nin sadece yaş olarak değil güç olarak da büyüdüğünü söyledi.

Sadece 9 yaşında olmadıklarını anlatan Sancar, "Asırlardır devam eden özgürlük, eşitlik, adalet ve onur mücadelesinin mirasçısıyız. Dünyanın neresinde yürütülmüş olursa olsun ve bu topraklarda hangi dönemde yaşanmış olursa olsun özgürlük, eşitlik, barış ve demokrasi mücadelesini mirasçısıyız. O nedenle yaşımızı sorduklarında yaşımızı söyleyemeyeceğimiz, sayılara ve rakamlara sığmayacak kadar büyük olduğunu söylüyoruz. HDP özgür ve eşit yaşam fikridir." ifadelerini kullandı.

Bu ülkede demokrasiyi inşa edecek aktörler olduklarını savunan Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eşit ve ortak yaşamı hep birlikte inşa etmenin asli gücüyüz. O nedenle mücadelemizi bu ülkede herkesin eşit ve özgür yaşayacağı bir geleceği inşa etmek için durmadan çalışıyoruz. Hep birlikte bu çalışmayı büyütüyoruz. HDP yaş aldıkça gücünü de büyütüyor. Bizsiz bir özgür gelecek olmayacağını herkes biliyor."

Demokrasi ittifakını ve örgütlülüğü büyütmekten başka şanslarının olmadığını aktaran Sancar, bunu herkesin görmesini istediğini aktardı.

Sancar, "Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibiz ve hazırız. Bütün sorunları çözecek birikime ve iradeye sahibiz. Bu ülkeyi yönetmeye talip, hazır ve aday bir parti olan HDP 9. yaşını kutlamaktadır." diye konuştu.

Etkinliğe, HDP Diyarbakır Milletvekilleri İmam Taşçıer, Semra Güzel, Dersim Dağ ve partililer katıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte konuştu Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte konuştu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Diyarbakır, Düğün, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikte konuştu Açıklaması - Son Dakika
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