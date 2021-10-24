HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da "Demokrasiye Çağrı" mitinginde konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık, bu konuda en açık, en dürüst, en şeffaf yöntemi biz izliyoruz. Kapı arkasında, gizli senaryoların içinde yokuz biz." dedi.

Sancar, Antalya'da Kepez Kent Meydanı'nda düzenlenen "Demokrasiye Çağrı" mitinginde yaptığı konuşmada, HDP'nin büyüyerek, güçlenerek, kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyledi.

Toplumun her kesimiyle müzakereye, diyaloğa hazır olduklarını belirten Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimlerde ne yapacağımızı açıkladık, bu konuda en açık, en dürüst, en şeffaf yöntemi biz izliyoruz. Kapı arkasında, gizli senaryoların içinde yokuz biz. Biz halkın önünde müzakere ederek yol alıyoruz, toplumda herkesle bu müzakereyi yürütmek için çalışmaya kararlıyız."

Hukukun ve demokrasinin önemine değinen Sancar, hukuk ve demokrasinin olmadığı yerde adil yönetimin olmayacağını belirtti.

Halkın ekmeğini büyütmek, adil dağıtımı gerçekleştirmek ve herkesin onurlu bir hayat sürmesini sağlamak için yola çıktıklarını ifade eden Sancar, "Yolumuz demokrasi, barış ve adalet yoludur. Bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Sancar, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'nın da serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.