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HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da düzenlenen toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da düzenlenen toplantıda konuştu Açıklaması

23.10.2021 17:02
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da düzenlenen toplantıda konuştu Açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP, önümüzdeki dönemin pek çok açıdan anahtar gücüdür.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "HDP, önümüzdeki dönemin pek çok açıdan anahtar gücüdür." ifadesini kullandı.

Sancar, Antalya'da bir otelde düzenlenen toplantıda, kentteki bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, "HDP, önümüzdeki dönemin pek çok açıdan anahtar gücüdür." ifadesinin kullanan Sancar, şunları kaydetti:

"Temsil ettiği kitle ve halklar, siyasi gücü bakımından önümüzdeki dönemin en önemli aktörüdür. Biz, bunun farkındayız. Bu gücümüzü tek başımıza kurullarımızda tartışarak yönlendirmek gibi bir yöntemi doğru bulmadık. Çalışmalarımızı demokratik yöntemlerle yürütmeye gayret ediyoruz. Bu konuda elimizden gelen her türlü çabayı harcıyoruz. Amacımız demokratik mücadele ve seçimlerde bir üçüncü yolu inşa etmektir. Mevcut ittifaklar dışında Türkiye'nin temel sorunlarını çözebilecek, en azından temel sorunların çözümü için yolu açabilecek en geniş birlikteliği oluşturmak. Bunu milletvekili seçimlerinde yapacağımızı beyan ettik."

Sancar'ın konuşmasının ardından bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da düzenlenen toplantıda konuştu Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da düzenlenen toplantıda konuştu Açıklaması
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da düzenlenen toplantıda konuştu Açıklaması

Halkların Demokratik Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Mithat Sancar, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da düzenlenen toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Antalya'da düzenlenen toplantıda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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