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İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da - Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da

09.10.2021 18:50
İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum Çifte Minareli Medrese önünde vatandaşlarla buluştu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum Çifte Minareli Medrese önünde vatandaşlarla buluştu. Zor bir hastalık dönemi ve zor bir ekonomik süreç yaşandığını belirten İmamoğlu "Halkımızın da katkısıyla çok az bir zaman sonra size söz veriyoruz her şey çok güzel olacak" dedi.

?İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gümüşhane ve Bayburt programından sonra karayoluyla geldiği Erzurum'da Çifte Minareli Medrese önünde vatandaşlara hitap etti. Ülkenin en büyük ve güzel şehrine hizmet ettiğini çok çalıştığını ve çalışacağını ifade eden İmamoğlu, "Emin olun ki İstanbul'da ahlaklı, dürüst vatandaşıyla konuşan, insan ayırt etmeyen, bir süreci hizmet eden sizlerin gurur duyacağı 'bizim tanıdığımız bu arkadaşımız, bu kardeşimiz, bu hemşehrimiz ülkemizin en büyük, en güzel şehrine hizmet ediyor' size dedirtmek için çok çalışacağım çok çalışıyorum. Ülkemizin güzel bir geleceği ihtiyacı var. Çocuklarımızın iyi eğitim aldığı gençlerimizin iş imkanıyla buluştuğu, hanımefendi ve beyefendilerin huzurlu bir yaşam yaşadığı, herkesin hoşgörüyle baktığı, birbirini sevip saydığı bir geleceğe ihtiyacımız var. Zor bir hastalık dönemi geçirdik, zor bir ekonomik süreç yaşıyoruz. Göreceksiniz her şey güzelleşecek, az kaldı. Birlik, beraberlikle siyaset üstü düşünerek memleket milletin geleceğini düşünerek çok çalışarak sizlerin halkımızın katkısıyla çok az bir zaman sonra size söz veriyoruz her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

'POZİTİF DUYGULARLA GELDİM'Çifte Minareli Medrese'yi gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi: "Bugün Dadaş diyarı Erzurum'dayız. Gümüşhane, Bayburt ziyaretimiz vardı. Gümüşhane'de güzel bir okulun başlangıcını yaptık. Dönüşü Erzurum'dan yapmak istedim. Erzurum'a gelmişken özellikle Erzurum'un simgesel alanlarını başta Çifte Minareli Medrese olmak üzere Ulu Cami, Erzurum Kongresi'nin yapıldığı yapıyı gezerek oradaki tarihi tekrar hissederek İstanbul'a dönmek istedim. Dadaş diyarında olmak keyifli, buranın insanıyla birada olmak keyifli. İnsanın kendini gerçekten çok güçlü, çok daha cesur hissettiği bir şehirdir Erzurum. Bu geziye eşlik eden CHP ve İYİ Parti il başkanı, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. Elbette İstanbul'da biliyorum ki çok yoğun Erzurumlu var. Dolayısıyla Erzurumlulara, Erzurum kökenli İstanbullulara hizmet ediyorum. Umarım onların da mutluluğunu, huzurunu pekiştirecek bir yönetimi var ederiz. Ülkemizin güzelliklere ihtiyacı var. Buraya pozitif duygularla geldim, bu duygularım daha da yukarıya çıkarak İstanbul'a döneceğim."

Ulu Cami'de ikindi namazını kılan İmamoğlu, esnaf ziyaretinde bulundu. Yoğun bir kalabalığın da kendine eşlik ettiği İmamoğlu, bir işyeri sahibinin ikram ettiği çiğ köftenin tadına baktı. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdiği İmamoğlu ile bol bol selfie çekti, hatıra fotoğrafı çektirdi.


İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da
İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da
İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da
İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da
İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da
İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da
İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da

Çifte Minareli Medrese, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu, Erzurum'da - Son Dakika


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