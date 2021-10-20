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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi

20.10.2021 00:01

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi 19 Ekim Muhtarlar günü vesilesiyle Diyarbakır'a gelen içişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik tehditlerine atıfta bulunarak, ""Birkaç gün önce ana muhalefet partisi genel...

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi

DİYARBAKIR - 19 Ekim Muhtarlar günü vesilesiyle Diyarbakır'a gelen içişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik tehditlerine atıfta bulunarak, ""Birkaç gün önce ana muhalefet partisi genel başkanı tehdit etti. Hepimizi tehdit etti. Hesap soracakmış. Senin soracağın hesaplar kim konuda? Demirden korksun, trene binmeyiz ya. Senin soracağın hesaplar kimdi? Bu millet hiçbir şeyden korkmadı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geldiği Diyarbakır'da 19 Ekim Muhtar günü vesileseyile kentte bulunan çok sayıda muhtarla bir araya geldi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhtarlar Günü mesaji sinevizyondan yansıtıldı.

Programa, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve merkez ilçelerdeki mahallelerde görev yapan muhtarlar katıldı.

Programda konuşan ve muhtarların çalışmalarının iyi yapabilmesi için bir takım yeni teknolojiler geliştirilerek işlerini kolaylaştıracak adımlarla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, Bir taraftan muhtarların maaşı en temel sorunlarından bir tanesiydi. Evet doğru, gönüllülük müessesesidir. Ama, bugün geldiği nokta hakikaten önemlidir. Küçüklüğümüzden beri siyasetin içerisinde bulunduğumuz için muhtarlarımızın söylediği bir şey var: bizim sosyal güvenlik sistemimiz olmayacak mı? Allah'a hamdolsun oda cumhurbaşkanımızın sayesinde gerçekleşti. Üçüncüsü muhtarların valiler, belediye başkanları nezdinde ya genel sekreter yardımcısı, ya daire başkanlığı ya da vali yardımcısı nezdinde muhataplıkları sağlandı. Yetmedi, İçişleri Bakanlığında muhtarlar dairesi kuruldu. Ardından muhtarlarımızın daha rahat ulaşabileceği bu dijital çağda muhtarlar bilgi sistemi oluşturuldu. Silah ruhsatı dahil olmak üzere, muhtarlarımız cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ömür boyu bu meseleden yararlanma konusunda bir anlayışla karşı karşıya kalmış oldular. Bütün bunlarla birlikte bugün 50 bin 340 muhtarımız adına Ankara'da sizin adınıza fidan dikiyoruz. Yetmedi, Ankara'ya geldiğiniz zaman nerede kalayım. Bugün 19 Ekim 2021. 19 Ekim 2022 tarihinde Allah nasip ederse bir dahaki muhtarlar gününde size çok güzel bir muhtarlar evi yapacağız. Her türlü toplantı ihtiyacınızı, barınma ihtiyacınızı da karşılamış olacak. Yine bunun yanı sıra cumhurbaşkanımızın talimatıyla Külliye'de sayın başkan yardımcımız ve diğer diğer bakan arkadaşlarımızla beraber oturup saatlerce konuştuğumuz bir takım güzellemelerin yanında muhtarlarımız ile ilgili çalışmalarımız oldu. İnşallah bu çalışmaları nihayete erdirdiğimizde sizin beklentileriniz, atılacak adımlar ve bu muhtarlık müessesesinin biraz daha güçlenebilecek adımları inşallah hep birlikte atmak nasip olur" dedi.

"Bu millet hiçbir şeyden korkmadı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bürokratlara yönelik açıklamalarını eleştiren Bakan Soylu, "Birkaç gün önce ana muhalefet partisi genel başkanı tehdit etti. Hepimizi tehdit etti. Hesap soracakmış. Senin soracağın hesaplar kim konuda? Demirden korksun, trene binmeyiz ya. Senin soracağın hesaplar kimdi? Bu millet hiçbir şeyden korkmadı bu kadar. 1960'da darbe yaptılar, 1961'de bu ülkenin başbakanını astılar. Dolayısıyla bize hep gösterdiler, bizi ürkütmek ve korkutmak için. Bir daha bize itaat etmezseniz, sizin sonunuz böyle olur diye bizi yürütmek için. Ne oldu?. Ondan sonra yine milletin evlatlarını getirdi. 1980 darbesini yaptılar. Her tarafa mesaj verdiler. Herkesi ürkütmeye ve korkutmaya çalıştılar. Ne oldu? Onların söylediği olmadı. Millet gene kendi evlatlarını getirsin. 28 Şubat'ı yaptılar, Kimliğimize, kıyafetimize, inancımıza, değerimize, hepsini ambargo koydular. Size yeni bir bin yıl başlatıyoruz dediler. Dedik dediler ki, siz bin yıldır bu coğrafyadasınız değiştiriyoruz. Göreceksiniz diye. Bizi değiştiremediler. Çünkü kıymetli muhtarlar, bu coğrafyada değiştiremezler. Bu coğrafyanın yönetimi coğrafyadır, görevli bir millettir. Tekrar söylüyorum, bizim görevlerimiz var, dünyaya ait sorumluluklarımız var. Bu medeniyeti anlatmaya, insanlığımızı anlatmaya, insanlığını kaybedenlere insanlığını hatırlatmaya. Bombalara sırtını dönenlere, insanlığını hatırlatmaya ait görevlerimiz var. Bunu hep beraber yaptık. Hep birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz"diye konuştu.

"Hafıza odasında Dürümlü Katliamı varmıydı?"

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün HDP ve CHP'liler katılımıyla açılan Hafıza Odası sergisini eleştiren Bakan Soylu, "Bir hafıza odası açtılar. Ben merak ediyorum. Hafıza odasında açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer de, HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza oda. dürüm bile katledilenler var mıydı? Bu hafıza odasında Tanışık Köyü'nde katledilenler var mıydı? Aynı köyde.. Hafıza odasında türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen var mıydı? Bu hafıza odasında bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı?. Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi temizlemek gayreti içerisindesiniz?" diye sordu.

"Gelecek nesillerimize, bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim"

Bakan Soylu, "Burada sizlere ifade etmek istiyorum. Şuradaki. var ya siz her şeyi gördünüz. Darbe gördünüz, anarşik gördünüz, terörist mi gördünüz? Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallamak gördünüz. Aşağılanma gördük, hep birlikte. Yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük. Akşam yattık, sabah kalktık. Beş kat fukaralaştığımızı gördük. Görmediğimiz kalmadı. Yoksul, fukara. Hep beraber bir şey yapmalıyız. Siyasi düşüncelerimiz ayrı olabilir. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Ayrı etnik kökenlere sahip olabiliriz. Ama hep beraber bir şey yapmalıyız. Gelecek nesillerimize, bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim. Onlar bizim kadar mukavemetli olmayabilir. Altyapısı güçlü bir Türkiye'ye bırakıyoruz." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Soylu, Diyarbakır, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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