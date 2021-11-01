Üye Girişi
İçişleri Bakanlığı: "İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır"

01.11.2021 19:08
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'da 2 buçuk milyona yakın yabancının yaşadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ilde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul'da 2 buçuk milyona yakın yabancının yaşadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ilde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün bazı basın yayın organlarında yer alan İstanbul ilinde 'ama sığınmacı, ama mülteci, ama oturma izni almış' 2,5 milyona yakın yabancının yaşadığı yönündeki açıklaması İstanbul ilindeki gerçek durumu yansıtmamaktadır. İstanbul ili genelinde ikamet izinli 644 bin 726, geçici koruma statüsündeki Suriyeli 535 bin 25 ve mülteci/ şartlı mülteci statülerinde 2 bin 406 olmak üzere tüm hukuki statülerde toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde ise ikamet izni, geçici koruma ve mülteci/şartlı mülteci statülerinde toplam 5 milyon 276 bin 471 yabancı bulunmaktadır" denildi. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı: 'İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır' - Son Dakika


Son Dakika

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti 18:55 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı 18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi 18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi 18:11 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış 17:44 Aydın'da intihar ettiği sanılan kişiyi arkadaşı ağaca asmış Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti
Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı 16:49 Son Dakika: Akaryakıta üst üste zam geliyor! LPG'nin fiyatı 49 kuruş arttı

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulunan gencin telefonunda savaş oyunu açık kalmış         
18:57
Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı Rasim Ozan Kütahyalı tarzını bozmuyor! Bir dakika içinde ne kadar skandal ifade varsa hepsini kullandı         
18:51
Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor         
18:36
Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık! Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!         
18:26
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar Shakira ve Pique'nin pozu gündem oldu! Sosyal medyada ilk kez böyle cesur fotoğraf paylaştılar         
17:30
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 19:13:18. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "İstanbul'da toplam 1 milyon 182 bin 157 yabancı bulunmaktadır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement