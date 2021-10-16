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İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (3) - Son Dakika

İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (3)

16.10.2021 17:19
İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (3)

İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'da İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'da İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan il binasının açılışına İl Başkanı Hüseyin Baraner, ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

İl Başkanlığı'nın açılışında konuşan İnce, "Biz bugün 4 ay içerisinde kurultayını yapmış, önümüzdeki seçimde seçime girmeye hak kazanmış bir partiyiz. Çok kısa süre içerisinde müthiş bir şekilde büyüyeceğiz. Herkes bunu görecek ve buna tanıklık edecek. Bugün Manavgat ve Serik ilçe başkanlıklarını açtık. Şimdi de il başkanlığımızı açtık. Yarın Korkuteli, Elmalı ilçe başkanlıklarını açacağız. Durmak yok. Her hafta bir ile gideceğiz. Türkiye'de adım basmadığımız il, ayak basmadığımız ilçe kalmayacak. Her bir yere tek tek gideceğiz" dedi.Açılışa katılan partilileri, 1 hafta içinde Antalya'da yaşayanları partiye üye yapmaya davet eden Muharrem İnce, 1 haftada en az 1000 üye yapılmasını istedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek, il başkanlığını gezdi.


İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (3)
İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (3)
İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (3)

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnce: İktidar karşısında muhalefet umut olamıyor (3) - Son Dakika
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