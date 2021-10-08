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Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı - Son Dakika

Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

08.10.2021 14:23
Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı

Irak'ta Pazar günü yapılacak erken genel seçim kapsamında, sabah saatleri itibariyle güvenlik gücü, göçmen ve mahkumdan oluşan 1 milyon 196 bin 453 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

Irak'ta Pazar günü yapılacak erken genel seçim kapsamında, sabah saatleri itibariyle güvenlik gücü, göçmen ve mahkumdan oluşan 1 milyon 196 bin 453 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitti.

Irak'ta seçmen, erken genel seçim için Pazar günü sandık başına gidecek. Pazar günü yapılacak oy verme işlemi öncesi güvenlik güçleri, göçmen ve mahkumlardan oluşan 1 milyon 196 bin 453 bugün oy kullandı. Yerel saatle 07.00 itibariyle sandık başına giden güvenlik güçleri, göçmen ve mahkumlar 18.00'a kadar kurulan 595 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçim Merkezi Gözlemcisi Behre Gerdi bugün katılım oranı yüksek olduğunu belirterek, "Tor el-Şems Örgütü Gözlemcileri olarak sabah saatlerinden itibaren yoğun katılım olduğunu gözlemledik. Erbil'de açılan 4 merkezde bin 750'den fazla seçmen oyunu kullanacak. 07.00'de açılan merkeze saat 07.30'dan sonra oy vermeye gelenlerin sayısının arttığını gördük" ifadelerini kullandı.

Irak'ta önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimde 40 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 24 milyon seçmen oy kullanacak. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği verilerine göre, 3 bin 249 aday mecliste bulunan 329 sandalye için mücadele edecek. - ERBİL

Seçmen, Sandık, Pazar, Irak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta genel seçimlerin özel oylaması başladı - Son Dakika
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