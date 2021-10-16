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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

16.10.2021 19:46
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, sergi gezdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi, sergi gezdi.

Eşi Dilek İmamoğlu ile kara yoluyla Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen İmamoğlu, merkez Sur ilçesinde Hz. Süleyman Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra otele geçen İmamoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı öncesi bir gazetecinin "Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mısınız?" sorusu üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Siyasal süreçte bunlar tartışılabilir, konuşulabilir ama şunu ifade edeyim, bugün Türkiye'nin en üst seviyede ittifak ruhuyla günün sonunda en doğru kararı vererek bugün bana göre, ülkenin en az yüzde 75'inin mutsuz olduğu, niye mutsuz olduğu diyorum, ekonomik olarak araştırmalar yüzde 75-80, adaletle ilgili araştırmalar yüzde 75-80, eğitimle ilgili araştırmalar yüzde 75-80 düzeyinde bir mutsuzluk söz konusu. Bu kadar mutsuz olan bir topluma karşı siyasi anlamda muazzam bir ittifakla süreci başarıya eriştirmek ve bu düzenin değişmesini sağlamak, ülkemiz için hayırlı olacaktır ve bütün o kötü gidişlere son verecek ve geleceğe dönük de muazzam bir başlangıç yapacaktır. Diğerleri detaydır. Bence şu an motivasyon bu olmalı."

Toplantının ardından sanatçı Ahmet Güneştekin'in Keçi Burcu'nda düzenlediği "Hafıza Odası" başlıklı sergiyi gezen İmamoğlu, Güneştekin'den eserlerle ilgili bilgi aldı.

İmamoğlu, sergiye katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile de sohbet etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır, İstanbul, Elazığ, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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