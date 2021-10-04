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İYİ Parti'de "üye" krizi: Toplu olarak istifa ettiler - Son Dakika

İYİ Parti'de "üye" krizi: Toplu olarak istifa ettiler

04.10.2021 19:53

İYİ Parti'de "üye" krizi: Toplu olarak istifa ettiler İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı ve yönetimi görevinden istifa etti İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal, yaşanan "üye" krizinden dolayı parti yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti'de "üye" krizi: Toplu olarak istifa ettiler

İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı ve yönetimi görevinden istifa etti

KIRIKKALE - İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal, yaşanan "üye" krizinden dolayı parti yönetimiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık tarafından yapılan üye baskısından dolayı ilçe yönetimiyle kriz yaşandı. Üye sayısının düşük olmasından dolayı bir hafta da 50 üye yapılmaması halinde yönetimin istifası istendi. Bunun üzerine İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal, yönetimiyle bir araya gelerek düzenlediği toplantıda, parti yönetimiyle birlikte görevinden istifa etti.

İYİ Parti Bahşılı İlçe Başkanı Orhan Baykal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır ilçe başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

"Toplandık istifa ettik"

Baykal, "2 yıldır başkanlığı devam ettiriyorum. 3 gün önce bana bir telefon geldi il başkanımdan. Dediği şu bana; 'başkanım 1 hafta içerisinde 50 tane üye yaptırmazsan istifanızı verin' dedi. Ben de yönetimimi topladım. Bunun üzerine istifamıza karar verdik. Bir hafta içerisinde 50 kişiyi çağırtmamı istedi benden. Bu da mümkün değil Bahşılı gibi bir yerden. Bundan dolayı toplandık istifa ettik" dedi.

İYİ Parti'de üye krizi: Toplu olarak istifa ettiler
İYİ Parti'de üye krizi: Toplu olarak istifa ettiler
İYİ Parti'de üye krizi: Toplu olarak istifa ettiler
İYİ Parti'de üye krizi: Toplu olarak istifa ettiler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti'de 'üye' krizi: Toplu olarak istifa ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'de "üye" krizi: Toplu olarak istifa ettiler - Son Dakika
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