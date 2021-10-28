İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Batman'da esnaf ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tek başıma benim bir şey yapmam mümkün değil, bunu birlikte el ele vererek, 'Bu seçmen velinimettir.' anlayışını bu ülkeye birlikte getireceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Akşener, beraberinde partililerle Sason ilçesinde ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Bir iş yerinin balkonuna çıkan Akşener, toplanan gruba yönelik yaptığı konuşmada, 22 aydır esnafın derdini dinlediğini söyledi.

Ziyaretlerinde iktidar partisi ve diğer partileri yermediğini belirten Akşener, "Kendi partimi de övmedim, propaganda yapmadım. Sadece esnafın derdini dinledim. Çözüm önerilerini, eleştirilerini aldım, beni takip eden basın mensuplarının huzurunda onları dinledik ve Mecliste konuşmalarımla, milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifi olarak soru önergesi olarak araştırma önergesi olarak Meclis gündemine getirdik." dedi.

İktidarın dikkatini esnafa çekmek üzere hem hizmet yapmasını sağlamak hem de esnafın derdini Türkiye'de yaşayan herkesin duymasını sağlamak üzere politik bir yol yürüdüğünü aktaran Akşener, bunun seçmenin velinimet olmasını sağlamaya yönelik bir yolculuk olduğunu anlattı.

"Tek başıma benim bir şey yapmam mümkün değil, bunu birlikte el ele vererek, 'Bu seçmen velinimettir' anlayışını bu ülkeye birlikte getireceğiz." ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti:

"Bakın, seçmen velinimet olursa ne olur biliyor musunuz? Sizin çocuklarınız işsiz gezerken 5 maaşlı danışmanlar olmaz. Seçmen velinimet olursa ne olur? Şu aşağıda girdiğim manav dükkanında domates 8,5 lira olmaz, çiftçinin mazotu, çiftçinin ilacı, çiftçinin, hayvancı da dahil olmak üzere gübresi alıp başını tepelere çıkmaz ve müşteri velinimet olduğu zaman Sason- Muş yolu yapılır. Her gelen söz verdi, doğru mu o yol için? Yaptılar mı kardeşim, yapmadılar. Niye? Seçim zamanı geldiği zaman şuculuk buculuk üzerinden sizi birbirinize kavga ettiriyorlar, ondan sonra da oylarınızı alıyorlar sonuçta da çırak çıkıyorsunuz."

3600 ek göstergenin hayata geçirilmediğini dile getiren Akşener, 1500 lira emekli maaşıyla kimsenin geçinemeyeceğini ifade etti.

Ziyarette bir vatandaş, yaptığı tabloyu Akşener'e hediye etti.

Sason'dan sonra Batman merkezde Turgut Özal Bulvarı'nda ziyaretlerini sürdüren Akşener, bir vatandaşın "Siyasetinizle ilgili sıkıntımız yok. Şu anda ittifak yaptığınız CHP zihniyeti ve HDP dünkü tezkere olayında kendilerini gösterdiler. Hiç mi burada canınızı sıkan, 'bunlar yanlış yapıyorlar, biz bunlarla nasıl yol yürüyebiliyoruz' demediniz?" şeklinde sorusunu yanıtsız bıraktı.

Akşener, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.