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Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir - Son Dakika

Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir

31.10.2021 19:31
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denetlenebilir halde olması gerektiğini ifade ederek, "Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor.

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin denetlenebilir halde olması gerektiğini ifade ederek, "Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor. Meclis denetleyemiyor. Sayıştay denetleyemiyor, vatandaş denetleyemiyor. O zaman bu sistem düzgün çalışmıyor. Değişmeden de olmaz onun için mutlaka bu sistemin değişmesi, denetlenebilir hale gelmesi icap eder" dedi.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere kente geldi. Ankara'dan yüksek hızlı trenle gelen Karamollaoğlu'nu partililer karşıladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen Temel Karamollaoğlu, burada partilileri selamlarken, kongreye İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı.

İktidarın dış politikalarını eleştiren SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "19 yıldır iktidarda bulunan bir grubumuz var. AK Parti var. 19 yılda dostlarımızın nerdeyse tamamını kaybettik. Dostumuz kalmadı, ne batıda ne de doğuda. Böyle bir dış politika olur mu?" diye konuştu.'DEVLETİ YÖNETENLERİN BELLİ KISASLARA DA UYMASI LAZIM'İktidarın, Türkiye'nin problemlerini çözmesi için bu konularda uzmanları göreve getirmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, bakanların 19 yıllık süreçte 8-9 kez değiştiğini söyledi. Karamollaoğlu şöyle konuştu: "Devleti yönetenlerin belli kısaslara da uyması lazım. Nedir onlar? Bir, bu ülkenin problemleri var mı? Var. O zaman bu problemleri çözecek kadroları ehliyetli insanlardan seçeceksiniz. İşi ehline vereceksiniz. Hastan varsa kime gidiyorsun? Doktora. Doktorlardan herhangi birine mi gidiyorsun? Yok. Hastalığın uzmanı olanını, ehli olanını arıyorsun. Araban bozuldu, kime tamir ettiriyorsun? Bir ustaya. Niye herhangi birisine vermiyorsun? Çünkü usta ehil olmazsa senin arabanı tamir edemez ki. Yahu devletin, toplumun hastalıkları var. Sen bunu, 'Bana en yakın olan adama veririm, başkasına güvenmem. O bana kafa tutar.' diye ehliyetli olanı saf dışı bırakırsan, problemleri çözemezsin yahu. Bugün başımıza gelen sıkıntıların hepsi bundan kaynaklanıyor. 19 yıllık bir iktidar düşünün. Her bakanlık en az 8-9 kere değişti."BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİTemel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin denetlenemediğini öne sürdü. Sisteme kökten karşı olmadıklarını yineleyen Karamollaoğlu, denetlenebilir hala getirilmesi gerektiğini savunarak, "Sistem çalışmıyor, meclis saf dışı bırakılmış. Bugün için en çok üzerinde durduğumuz konu, iktidarın denetlenebilir olmasıdır. Geçmişte kökten başkanlık sistemine karşı değiliz demiştik. Başkanlık sistemine karşı değiliz demek, başkanlık sistemine bizim bütünüyle karşı olmamızdan kaynaklanmıyor. Bugünkü başkanlık sistemi denetimin üzerinde kendini görüyor. Meclis denetleyemiyor. Sayıştay denetleyemiyor, vatandaş denetleyemiyor. O zaman bu sistem düzgün çalışmıyor. Değişmeden de olmaz onun için mutlaka bu sistemin değişmesi, denetlenebilir hale gelmesi icap eder." dedi.'SELÇUK BEY TÜRKİYE'YE DE MESAFE KAT ETTİRDİ'TEKNOFEST'i ziyaret ederek insansız hava araçlarını gördüğünü ve mükemmel bir çalışma yapıldığını ifade eden Karamollaoğlu, bu konuda Türkiye'nin çok büyük mesafe kat ettiğini kaydederek, "Allah rahmet eylesin, Özdemir Bey vefat etti. Selçuk Bey'i ziyarete gittim, TEKNOFEST'i de görmek için bu insansız hava araçlarını. Allah razı olsun mükemmel bir çalışma yaptılar. Türkiye'yi kendi liginde bayağı yukarıya çıkardılar. Ama ben bunların hangi sıkıntılardan geçtiklerini biliyorum. Onlar bu işe adım atamaya başladıkları zaman Erbakan hoca her toplantıya onlardan 1-2 kişiyi çağırır, bu yaptıkları projeleri hedefleriyle beraber anlatmasını isterdi. Ne zaman ki Selçuk Bey damat oldu, ondan sonra işler değişti. Bütün kapılar açıldı ve kendi kabiliyetini sergileyecek bir konuma geldi. Türkiye'ye de mesafe kat ettirdi. Elbette takdir ederiz biz bunu ama bir kişiyle olmaz. Bir sahayla bahar gelmez. Bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Biz bunu her sahaya yaymak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.Türkiye'de şu anda 210 tane üniversite olduğunu ve bazı üniversitelerde öğrenci olmadığını anlatan Karamollaoğlu, kendilerine görev verilmesi halinde üniversiteleri kümelendirerek birleştirmeyi planladıklarını söyledi. Üniversite eğitimi konusunda top yekün bir kalkınmanın içine gireceklerini belirten Karamollaoğlu, "Öğrencisiz üniversitelerimiz var. Öğretim görevlisi çok az olan üniversitelerimiz var. Yani üniversite adedini arttırmakla biz eğitimi yukarı çıkaramayız." diyerek görev verilmesi halinde projelerini açıkladı.

Konuşmasının son bölümünde partililere seslenen Karamollaoğlu, seçime 1.5 yıldan az bir zaman kaldığını ve herkesin elinden geldiğince çalışması gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu, kongredeki konuşmasının ardından kentten ayrıldı.


Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir
Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Temel Karamollaoğlu, Türkiye, Hükümet, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karamollaoğlu: Başkanlık sisteminin denetlenebilir halde olması gerekir - Son Dakika
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