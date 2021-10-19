Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

OSMAN Kavala'nın tutukluluk durumuna ilişkin açıklama yapan 10 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Osman Kavala'nın tutukluluk sürecine ilişkin açıklama yapan ve sersbest bırakılması yönünde Türkiye'ye çağrıda bulunan ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ile Yeni Zelanda'nın Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.