KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mavi vatanda varlığımızı sürdürmekte fayda var (3) - Son Dakika

TÜRKİYE SU PROJESİ İLE KIBRIS'A YENİDEN HAYAT VERDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın mensupları ile yaptığı toplantıda Türkiye- Kıbrıs ilişkilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda gerekli tüm yatırımları yaptığını belirterek, "Türkiye'nin ortaya koyduğu bu irade ve bu su projesi Kıbrıs'a yeniden hayat vermiştir" dedi.

Gaziantep'te bir otelde düzenlenen basın toplantısına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve basın mensupları katıldı. Tatar, yaptığı açıklamada Türkiye ve Kıbrıs arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha çok geliştirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin hayata geçirdiği su projesi ile Kıbrıs'a yeniden hayat verildiğini söyledi.'KIBRIS'A TÜRKİYE ÜZERİNDEN SU GÖTÜRÜLMESİ ASRIN PROJESİDİR'Tatar, Alaköprü Barajı ile Türkiye üzerinden asma borularla Kıbrıs'a götürülen suyun asrın projesi olduğunu ve bu çalışmanın dünyada tek olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Asrın projesinin nasıl hayat bulduğunu hep birlikte gördük. Kıbrıs'a su götürülmesi dünyada bir ilktir. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile o zamanın ilgili bakanı Veysel Eroğlu'nun da büyük destekleri ile Anamur'da üç köyün tahliye edilmesi ile Alaköprü barajı oluşturuluyor. Anamur'un Toros dağlarından süzülen sular Alaköprü barajı ile hem o bölgeye hem de asma borularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaştırılıyor. 5 yıllık bir çalışmanın eseri bu. Kesintisiz olarak yılda 75 milyon metreküp su Kıbrıs'a akıyor ve akmaya da devam edecek. Kıbrıs'ta buralardan daha kurak bir iklim var. Küresel ısınmalarla birlikte daha da yağmurlar azalmıştır. Su kaynaklarımız daha da aşağılara çekilmiştir. Dolayısıyla bu suyun daha akıllıca tüketilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin ortaya koyduğu bu irade ve bu su projesi Kıbrıs'a yeniden hayat vermiştir. Turisti ağırlayabilmek için, öğrenciyi orada tutabilmek için, kendi halkımızın menfaati için suya ihtiyaç vardır. Güney Kıbrıs'ta da çeşitli arıtma şekilleri ile denizlerdeki su arıtılmaktadır. Ancak bu arıtmada büyük sıkıntılar vardır ve çevre kirliliği vardır. Anadolu suyunun Kıbrıs'a akması bizim için büyük bir zenginliktir. Önemli olan projenin devamlılığıdır. Bunun için de projeye sahip çıkılması gerekmektedir" ifadelerinde bulundu.'KIBRIS'I YEŞİL ADA YAPACAĞIZ'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kıbrıs'ın yatırım alanı olduğunu ve yapılacak olan çalışmalarla Kıbrıs'ı yeşil ada yapacaklarını söyledi. Kıbrıs'ın yeşil ada yapılması ile birlikte dünyanın merakını uyandıracaklarını ve böylelikle turizmin Kıbrıs'ta daha çok canlanacağını dile getiren Şahin, "Turizmde direk seferlerin başlaması çok önemli. Direk seferlerle buradan Mersin'e gidene kadar Kıbrıs'a gidilebilecek yine Kıbrıs'tan da direk buraya gelinebilecek yeni bir planlama yapıyoruz. Ticarette de şehrimizdeki ticaret oda başkanları ile protokollerin altyapılarını hazırlıyoruz. Gastronomide elimizde büyük fırsatlar var. Kıbrıslı şefleri Gaziantep'e getireceğiz, Gaziantep'ten de şeflerimizi Kıbrıs'a götüreceğiz. Gastronomi ve kültür turizmi üzerinden yapılacak çok işimiz var. Bunların hepsinin sonunda yenidünya yeşil şehirler yeşil dünyadan bahsedilecek. Biz Kıbrıs'ı yeşil ada yapacağız" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, basın mensupları ile gerçekleştirdiği toplantının ardından programını sonlandırarak Kıbrıs'a gitmek üzere havaalanına hareket etti.