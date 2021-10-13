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Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi - Son Dakika

Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi

13.10.2021 17:08
Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi

AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti'li milletvekillerince hazırlanan 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı. Komisyon, AK Partili'li milletvekillerinin imzasını taşıyan 'Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşerek kabul etti. Teklifle bütün gelir gider raporları ve bilançolarının ortaklar tarafından incelenmesine imkan verilecek. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Bu sistemle ortaklar her türlü kooperatif faaliyetlerini görebilecek ve inceleyebilecek. Teklifle ayrıca kooperatiflere dış denetim imkanı veriliyor.Teklifle ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu 1 ay içinde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bildirecek. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak. Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.


AK Parti, Ticaret, Enerji, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi - Son Dakika
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