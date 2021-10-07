Kooperatiflerle ilgili değişiklik teklifi TBMM'de - Son Dakika

Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kooperatif Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kamum Teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunuldu.

28 maddelik teklifle Kooperatif Kanunu'nda birçok değişiklik yapıldığı belirtilerek, teknolojinin gelişmesi ve küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kanunda değişiklik yapılmasını gerektirdiği kaydedildi.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumlaştırma yapılması öngörülüyor. Teklif ile kooperatiflerin etkin şekilde denetlenen, ekonomik ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması hedeflendiği kaydedildi. - ANKARA