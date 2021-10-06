Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi Meclis'te - Son Dakika

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği harekata katılmasıyla ilgili yetkinin 1 yıl daha uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, BM tarafından Türkiye'ye, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurulan 'Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonları'na katılım için davette bulunulduğu belirtildi. Tezkerede, Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne askeri katkıda bulunulmasının, Türkiye'nin bölgede ve genel olarak Afrika'da izlediği faal dış politikanın doğal uzantısını oluşturacağı kaydedilerek, 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanması için TBMM kararlarıyla gerekli izinlerin verildiği hatırlatıldı.BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirdiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tespit edilmek üzere, TSK'nın yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanı'nca verilecek izinle belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için 6 Ekim 2020'de verilen iznin 31 Ekim 2021'den itibaren 1 yıl süreyle uzatılması istendi.