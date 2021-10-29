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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da fidan dikme programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da fidan dikme programında konuştu Açıklaması

29.10.2021 17:38
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da fidan dikme programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; cesur, dirayetli, kararlı tutumu ve milletin sağlam tavizsiz duruşunun 18 Ekim bildirisinden geri adım atılmasını sağladığını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasına ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın; cesur, dirayetli, kararlı tutumu ve milletin sağlam tavizsiz duruşunun 18 Ekim bildirisinden geri adım atılmasını sağladığını söyledi.

Kalaycı, partisinin il başkanlığının Konya-Beyşehir yolu 15. kilometresinde düzenlediği, "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" ağaçlandırma programında, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünün iftiharla idrak edildiğini söyledi.

Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık onuru olduğunu ifade eden Kalaycı, bunun şehit ve gazilerin bedelini çok ağır ödediği kahramanlık beratı olduğuna işaret etti.

Kalaycı, tutuklu yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için 10 büyükelçinin çağrı yapması ve sonrasında Türkiye'nin verdiği tepkiye ilişkin, şöyle konuştu:

"Bu açıklama bağımsızlığımıza, egemenlik haklarımıza, hukuk güvenliğimize saldırıdır. Aynı talebi Sayın Kılıçdaroğlu da ısrarla seslendirmiş, Sayın Akşener de her zamanki gibi dolambaçlı sözlerle yeşil ışık yakmıştır. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır. Bu dayatma da CHP'sinden İP'ine kadar siyasi partilerin varlığı utanç kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur, dirayetli ve kararlı tutumu, milletimizin sağlam ve tavizsiz duruşu, 18 Ekim bildirisinden geri adım atılmasını sağlamıştır."???????

CHP, İYİ Parti ve HDP'ye "kara propaganda" tepkisi

Kalaycı, Türk askerinin Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyonu konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkerenin 26 Ekim'de Meclis'te kabul edildiğini anımsattı.

CHP'nin tezkereye "hayır" oyu verdiğini hatırlatan Kalaycı, "Noktasına virgülüne kadar aynı kapsamdaki tezkereye iki yıl önce destek veren CHP, 'tezkereye hayır de' diyen HDP'nin talimatına uyarak hayır oyu vermiştir. CHP, PKK'nın uzantısı HDP ile bir olmuştur. CHP, HDP, İP ve avaneleri ekonomiye yönelik de yıkıcı söylemlerde bulunmaktadır. Kara propaganda yapıyorlar, ekonominin çöktüğünü, Türkiye'nin battığını söylüyorlar. Türkiye batsa havalara uçacaklar." diye konuştu.

"Zillet ittifakı felaket tellallığı yapıyor"

Tüm dünyada, salgının etkisiyle bütçe açıkları, borçluluk, işsizlik ve enflasyonun artmasına bağlı ekonomik sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Kalaycı, şöyle devam etti:

"IMF ve OECD başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar bile Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde toparlandığını kabul ederek 2021 büyüme tahminlerini yüksek oranda artırırken, zillet ittifakı felaket tellallığı yapıyor. Çarpıtma, istismar ve yalanlar üzerine kurulu siyaset izliyorlar. Gündeme gelen her konudan sokak hareketi çıkarmak için çırpınıyorlar. İktidar için dış güçlerden medet umuyorlar. Bugün Dünyanın en fazla meşgul olduğu ekonomik konuların başında enflasyon gelmektedir. Derinleşen enerji krizi enerji fiyatlarını çok yüksek seviyelere taşımıştır. Bir yılda Avrupa doğalgaz fiyatları yaklaşık 5 kat, kömür fiyatları 4 kat artmıştır. Geçen yıl Ekim ayında 42 dolar düzeyinde olan brent petrol fiyatları, 3 yılın en yüksek seviyesi olan 85 dolar seviyesine yükselmiştir."

"Türkiye ekonomisi giderek daha da güçlenmektedir"

Kalaycı, doğal gaz fiyatlarındaki yüksek artışın, gübre fiyatlarına da yansıdığını ifade ederek, "Dap gübresi yüzde 144, Üre gübresi yüzde 107 oranında artmıştır. Allah'ın izniyle bugünleri aşacağız. Bu yıl yüzde 9 büyümesi beklenen Türkiye ekonomisi giderek daha da güçlenmektedir. Yatırımlarda, üretimde, istihdamda ve ihracattaki artışlar tüm hızıyla devam etmektedir. Ekonomide yaşanan büyüme ve canlanma vatandaşlarımızın gelirine ve refahına mutlaka yansıyacaktır." diye konuştu.

Programda konuşmaların ardından, 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Törene, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları, partililer ve davetliler katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da fidan dikme programında konuştu Açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da fidan dikme programında konuştu Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi, Osman Kavala, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da fidan dikme programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Konya'da fidan dikme programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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