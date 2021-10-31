MHP'nin "Hedef 2023: İl İl Anadolu" buluşmaları Kırklareli'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

MHP'nin "Hedef 2023: İl İl Anadolu" çalışma programı Kırklareli'nde devam etti.

MHP İstanbul milletvekilleri Arzu Erdem ve Mehmet Bülent Karataş, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK üyeleri Derya Bulut, Nur Tuba Aktay, Ahmet Savaş Çolak ve Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, kentteki bir tesiste düzenlenen programda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu, dernek ve spor kulübü temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Hedef 2023: İl İl Anadolu" programın ilk meşalesinin dün Edirne'den yakıldığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Genel Başkan Bahçeli'nin Genel Merkez'e giderek "Biz her türlü darbeye karşıyız ve devletimizin yanındayız" açıklamasında bulunduğunu ifade eden Erdem, Cumhur İttifakı tohumlarının da o gece atıldığını kaydetti.

Türk milletinin dirliği, birliği ve geleceği için çalıştıklarını anlatan Erdem, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde vatanı ve milletinin bekası için üzerine düşen vazifeleri o günden sonra yaptı. Hain darbe girişimi hem Türk milletinin iradesiyle hem sizlerin bozkurt elleriyle çok şükür püskürtüldü, hainlerin o günden sonra kurduğu tuzakların tamamı o günden sonra Cumhur İttifakı'nın ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte bertaraf edildi."

Salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının yaptığı çalışmaları anlatan Erdem, "Bakanlıkların her biri Cumhur İttifakı sayesinde çok başlılık olmaması sebebiyle tek başına kararlarını verebiliyor ve gerekli müdahalelerde bulunabiliyor." dedi.

Cumhur İttifakı'nın sınır ötesinde de olduğunu vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Sınırız güvende değilse siz hiçbir yerde yoksunuz. Bakın tezkereler geliyor TBMM'ye. Özellikle bu salonda bulunup farklı partilere oy vermiş vicdan sahibi, merhamet sahibi, aklı fikri hür insanlara sesleniyorum, bakın tezkerelerin tamamı bizim sınır ötesinde varlığımızın karşılığıdır. Türk askerinin şanıdır, şerefidir. Bu tezkereler TBMM'ye geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisinin lideri Devlet Bahçeli, amasız, fakatsız, hiçbir koşul aramaksızın TBMM'de bunun kabul edilmesi yönünde gerekli oylarını kullanmaktadır milletvekilleri ile birlikte."

Programda diğer milletvekilleri ile katılımcılar da konuşma yaptı.

Ardından MHP Kırklareli İl Başkanlığının açılışı yapıldı, heyet esnaf ziyaretinde bulundu.