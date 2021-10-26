Milletvekili Arvas: "Tarımsal desteklerden ve küçük esnaftan vergi alınmayacak" - Son Dakika

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yapılan düzenlemeyle tarımsal desteklerden ve küçük esnaftan vergi alınmayacağını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek küçük esnafa vergi muafiyeti öngören kanun ile ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Arvas, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunda yapılan düzenlemelerle basit usule tabi olan yaklaşık 850 bin mükellefin faydalanacağını söyledi. Arvas, "Basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükelleflerinin kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu kapsamda vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin küçük esnafın ticari kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyanname verme yükümlülüklerinin kaldırılması sağlanmıştır. Basit usule tabi olmanın genel şartları; kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak, dükkan kirasının yıllık olarak büyükşehirde en fazla 12 bin TL, diğer yerlerde 7 bin 600 TL olması, ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde, gelir vergisine tabi olmamak, yıllık alım tutarının en fazla 150 bin TL satış tutarının en fazla 240 bin TL, gayri safi iş hasılatının yıllık 76 bin TL ve yıllık satış tutarının da 150 bin TL olması gerekmektedir. Bu düzenleme sonucu, basit usule tabi mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde tespit edilecek, bu mükellefler Vergi Usul Kanunu kapsamında belge düzenleyecek, kayıtlarını Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutmaya devam edecek. Ancak elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna olacak ve bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecektir. Tarımsal destek ödemeleri de gelir vergisinden istisna oluyor. Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden istisna tutulacak, bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Korona virüs nedeniyle olumsuz etkilenen esnafımız başta olmak üzere tüm kesimler için çalışmalar yapılmakta, bunlar gerek yasama faaliyetleri gerek ilgili bakanlığın sağladığı kolaylıklar ile vatandaşlarımıza duyurulmaktadır. Milletimiz bilsin ki, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından ekonomik gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir. Bütün dünyayı etkisi altına alan ekonomik daralmanın muhalefet tarafından istismar edilmesi, Türkiye'de 'kriz var' gibi lanse edilmesi kirli bir algıdan başka bir şey değildir. Muhalefet ve Millet İttifakının kriz tellalları ekonomiyi karalamaya yönelik algı operasyonları yapmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi AK Parti bugünleri de milletle el ele aşacak, 2023 hedeflerine koşarak varacaktır" dedi. - VAN