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Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı - Son Dakika

Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı

02.10.2021 16:03
Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı, System.String[]

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aydın'daki ilçe gezileri kapsamında geldiği İncirliova'da, partisinin ilçe başkanlığı açılışına katıldı.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aydın'daki ilçe gezileri kapsamında geldiği İncirliova'da, partisinin ilçe başkanlığı açılışına katıldı. Zeybek oynayan İnce, esnaf ziyaretinde bulundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, dün geldiği Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerindeki esnaf ziyaretleri ve partisinin ilçe binası açılışlarına bugün İncirliova ilçesinde devam etti. Muharrem İnce'ye dün olduğu gibi bugün de İncirliova ilçe ziyaretinde, partisinin Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı ve İncirliova İlçe Başkanı Ergun Eyrifes ile partililer eşlik etti. İncirliova Belediyesi önünde davul zurnayla karşılanan İnce, Sevgi Yolu'nda esnafı ziyaret etti. Kahvede oturanlara çay ikram eden İnce, bir süre sohbet edip, destek istedi. Muharrem İnce, esnaf ziyaretinin ardından partisinin Ortaokul Caddesi'ndeki ilçe teşkilatı binasının açılışına geçti. Burada İnce'yi halk oyunları ekibi karşıladı. İnce, davul zurna eşliğinde zeybek oynadı. İnce, daha sonra parti binasının açılışını yapıp, Sultanhisar ilçesine hareket etti. Muharrem İnce, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerine yapacağı ziyaretin ardından Aydın'dan ayrılacak.


Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı
Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı
Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı
Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı
Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı
Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı
Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı

Muharrem İnce, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce, Aydın'da ilçe başkanlığı açılışına katıldı - Son Dakika
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